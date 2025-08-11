Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño hace inesperada petición a Luinny sobre Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'

Sofía Avendaño sorprendió al enviarle a Luinny una curiosa petición sobre Yina Calderón desde la cuenta de Instagram de su reality.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores al pedir a Luinny qué hacer con Yina Calderón. (Fotos: Canal RCN)

La modelo paisa Sofía Avendaño ha recibido numerosos elogios en redes tras hacerle a Luinny una curiosa petición sobre cómo actuar con algunas actitudes que han tenido con Yina Calderón dentro de su reality 'La mansión de Luinny'.

Artículos relacionados

¿Qué petición le hizo Sofía Avendaño a Luinny sobre Yina Calderón?

Sofía Avendaño ha decidido escribirle a Luinny en medio de los comentarios de la cuenta de Instagram del reality que se lleva a cabo en República Dominicana, para solicitarle que aunque Yina da el rating que él necesita, interviniera de manera directa para que la empresaria no sufra más los ataqu3s constantes que ha recibido por parte de la influencer dominicana La Piry.

Pues la modelo explicó que, en varias ocasiones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha sido v!ctima de comentarios y actitudes hostiles de su compañera.

Sofía Avendaño le hizo petición a Luinny sobre Yina Calderón
Sofía Avendaño pidió a Luinny que interviniera para que Yina Calderón no sufra comentarios despectivos de La Piry. (Foto: Canal RCN)

Por ello, consideró fundamental que la producción estableciera un límite para proteger el bienestar emocional de la influencer y evitar que se sintiera acorralada.

Tú sabes qué rating es Yina, a pesar de que no es de mi afecto, controla a La Piry porque ella no se puede igualar así con una mujer biológica, Chanel sí", dijo.

Sofía argumentó que, siendo ella una mujer trans, no debería referirse de esa manera a Yina, quien es una mujer biológica, dejando en evidencia su postura sobre el respeto y los límites dentro del reality.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionaron en redes a la petición de Sofía Avendaño de defender a Yina de los comentarios de La Piry?

La petición de la creadora de contenido paisa no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron su iniciativa y el hecho de que defendiera a Yina, resaltando que lo hizo desde el respeto y la empatía, a pesar de que Sofía es una mujer trans.

Varios comentarios destacaron que su gesto deja ver que, aunque las mujeres trans también enfrentan discriminación y desafíos propios, su fuerza y determinación no disminuyen ante la necesidad de proteger a una mujer biológica.

Sofía Avendaño le hizo petición a Luinny sobre Yina Calderón
Yina Calderón se ha enfrentado en varias oportunidades con dos de sus compañeras en RD. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre La Piry y Yina Calderón?

El conflicto entre Yina Calderón y La Piry se ha venido gestando desde hace varios días. El enfrentamiento más reciente se produjo cuando Yina utilizó el baño de sus compañeras y tomó las pinzas para el cabello de La Bella Chanel, lo que provocó la molestia de ambas participantes.

La situación escaló rápidamente y, en un momento de tensión, La Bella Chanel estuvo a punto de golp34r a la influencer huilense con un palo de escoba.

La intensidad del conflicto obligó a que los miembros de producción intervinieran para calmar los ánimos y evitar un enfrentamiento mayor.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Camilo Trujillo ha estado muy activo en redes sociales tras su participación en La casa de los famosos Colombia. Camilo Trujillo

Camilo Trujillo desató risas y elogios con su extraño baile: “Los pasos prohibidos”

Camilo Trujillo llamó la atención de sus seguidores con su reciente baile y provocó muchas reacciones en pocos minutos.

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate Melissa Gate

Previo a la entrada de Melissa Gate, Mariana Zapata cuenta por qué se dejaron de hablar

Mariana Zapata dejó claro que no quiere irse de La casa de Alofoke para verse cara a cara a Melissa Gate.

La razón por la que Yina Calderón se fue contra La Piry Yina Calderón

EN VIDEO: Esta fue la razón por la que Yina perdió el juicio y se fue contra La Piry

Esta fue la manzana de la discordia para que Yina Calderón se lanzara impulsivamente contra la dominicana.

Lo más superlike

Esteban Valdez recordó el estrecho vínculo que unía a su padre con La Chilindrina. Talento internacional

Hijo de Ramón Valdez contó sorprendente detalle sobre su padre y La Chilindrina: “Sufrió mucho”

Esteban Valdez, hijo del actor que dio vida a ‘Don Ramón’ en El Chavo del 8, habló de la estrecha relación de él con La Chilindrina.

Valentina Taguado, Alejandra Ávila y Violeta Bergonzi, participantes de MasterChef Celebrity. MasterChef Celebrity Colombia

Esta es la celebridad que más “cachetes” ha recibido de Jorge Rausch en MasterChef, ¿inesperado?

Carín León en el Campín en Bogotá Talento internacional

Carín León en Bogotá: luces, mariachi y el Campín entregado por completo

Muere famosa influencer Bárbara Borges en medio de un atentado mientras se movilizaba en un taxi Influencers

Muere famosa influencer tras atentado mientras se trasladaba en un taxi

Manelyk González admitió que vive con una enfermedad tras hacer dietas extremas Influencers

Manelyk González revela la enfermedad que le dejó las dietas extremas: “Por querer estar delgada”