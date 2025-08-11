Sofía Avendaño hace inesperada petición a Luinny sobre Yina Calderón en 'La mansión de Luinny'

La modelo paisa Sofía Avendaño ha recibido numerosos elogios en redes tras hacerle a Luinny una curiosa petición sobre cómo actuar con algunas actitudes que han tenido con Yina Calderón dentro de su reality 'La mansión de Luinny'.

¿Qué petición le hizo Sofía Avendaño a Luinny sobre Yina Calderón?

Sofía Avendaño ha decidido escribirle a Luinny en medio de los comentarios de la cuenta de Instagram del reality que se lleva a cabo en República Dominicana, para solicitarle que aunque Yina da el rating que él necesita, interviniera de manera directa para que la empresaria no sufra más los ataqu3s constantes que ha recibido por parte de la influencer dominicana La Piry.

Pues la modelo explicó que, en varias ocasiones, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia ha sido v!ctima de comentarios y actitudes hostiles de su compañera.

Sofía Avendaño pidió a Luinny que interviniera para que Yina Calderón no sufra comentarios despectivos de La Piry. (Foto: Canal RCN)

Por ello, consideró fundamental que la producción estableciera un límite para proteger el bienestar emocional de la influencer y evitar que se sintiera acorralada.

Tú sabes qué rating es Yina, a pesar de que no es de mi afecto, controla a La Piry porque ella no se puede igualar así con una mujer biológica, Chanel sí", dijo.

Sofía argumentó que, siendo ella una mujer trans, no debería referirse de esa manera a Yina, quien es una mujer biológica, dejando en evidencia su postura sobre el respeto y los límites dentro del reality.

¿Cómo reaccionaron en redes a la petición de Sofía Avendaño de defender a Yina de los comentarios de La Piry?

La petición de la creadora de contenido paisa no pasó desapercibida en redes sociales. Muchos usuarios aplaudieron su iniciativa y el hecho de que defendiera a Yina, resaltando que lo hizo desde el respeto y la empatía, a pesar de que Sofía es una mujer trans.

Varios comentarios destacaron que su gesto deja ver que, aunque las mujeres trans también enfrentan discriminación y desafíos propios, su fuerza y determinación no disminuyen ante la necesidad de proteger a una mujer biológica.

Yina Calderón se ha enfrentado en varias oportunidades con dos de sus compañeras en RD. (Foto: Canal RCN)

¿Qué pasó entre La Piry y Yina Calderón?

El conflicto entre Yina Calderón y La Piry se ha venido gestando desde hace varios días. El enfrentamiento más reciente se produjo cuando Yina utilizó el baño de sus compañeras y tomó las pinzas para el cabello de La Bella Chanel, lo que provocó la molestia de ambas participantes.

La situación escaló rápidamente y, en un momento de tensión, La Bella Chanel estuvo a punto de golp34r a la influencer huilense con un palo de escoba.

La intensidad del conflicto obligó a que los miembros de producción intervinieran para calmar los ánimos y evitar un enfrentamiento mayor.