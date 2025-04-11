Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño opina sobre el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager: "Me parece bien hecho"

Sofía Avendaño habló sobre el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia, destacando la defensa de uno de ellos.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Avendaño se refiere al polémico caso de La Toxi Costeña y su exmánager. (Fotos: Canal RCN)

La modelo paisa Sofía Avendaño rompió el silencio sobre el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager, sorprendiendo a sus seguidores al defender con argumentos sólidos a uno de los involucrados.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre la polémica entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia?

Tras el rifirrafe que se están lanzando la sincelejana Cindy Ávila, más conocida en el mundo de las redes sociales como La Toxi Costeña, con su exmánager, Oswaldo Arcia, la modelo antioqueña Sofía Avendaño decidió pronunciarse en sus redes sociales.

Todo esto, luego de que uno de sus seguidores en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram le preguntara sobre qué opinaba al respecto sobre este polémico escándalo que ha sacado a la luz varios temas.

Sofía Avendaño se refiere al polémico caso de La Toxi Costeña y su exmánager
Sofía Avendaño decidió referirse a la polémica de La Toxi Costeña con su exmánager, mostrándole su apoyo. (Foto: Canal RCN)

Para Sofía, aunque deja claro que no sigue a su compañera de La casa de los famosos Colombia, manifiesta que el hombre actuó mal al hablar mal así de una mujer y más aún al involucrar a los hijos de la cantante.

Siento que hablar de las carencias o necesidades que pueda pasar un niño menor de edad, eso independientemente de quién sea hijo, eso no se hace", dijo.

Asimismo, expresó que le parecía "bien hecho" que La Toxi haya defendido la honra de sus hijos, resaltando que el amor de madre es indiscutible.

Artículos relacionados

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia?

La polémica comenzó cuando la cantante reveló en sus redes sociales que su exmánager habría actuado de manera deshonesta durante el tiempo que la representó.

Ante esto, el hombre decidió responder para defender su reputación, asegurando que en varias ocasiones la ayudó económicamente e incluso mencionó a los hijos de la artista, afirmando que muchas veces no habían comido, lo que provocó indignación entre la creadora de contenido y sus seguidores.

Sofía Avendaño se refiere al polémico caso de La Toxi Costeña y su exmánager
La Toxi Costeña aseguró que su exmánager habría actuado deshonestamente mientras la representó. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Cómo han reaccionado en redes ante el conflicto de La Toxi Costeña y su exmánager?

Usuarios y seguidores de la sincelejana no han dudado en opinar sobre el tema que hoy es viral.

Algunos han expresado su apoyo a la cantante, mientras que otros piden cautela y esperan pruebas claras de ambas partes antes de sacar conclusiones.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Qué pasó con el celular de Baby Demoni Influencers

Samor One rompió el silencio y reveló qué pasó con el celular de Baby Demoni tras su muerte

Samor One respondió si manipuló o no el celular de Baby Demoni tras la tragedia.

La Liendra lanzó comentario sobre los realities que dividió opiniones La Liendra

La Liendra causó debate en redes tras lanzar inesperada opinión sobre los realities

La Liendra se refirió al formato televisivo que se ha popularizado en la actualidad y generó debate en redes sociales.

Yina Calderón y Karina García en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón le habría dedicado polémica canción a Karina García: "la de las feas"

En un reciente video, Yina Calderón junto a una de sus compañeras, también aprovechó para advertir sus planes de hacer complot.

Lo más superlike

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi se quebró en llanto en pleno reto de MasterChef: esta fue la razón

Violeta Bergonzi rompió en llanto durante el reto por equipos en MasterChef por una inesperada razón.

Mujer le raya el carro a su pareja por infiel y se viraliza en redes. Viral

VIDEO viral: mujer le raya el carro a su pareja por serle infiel y divide opiniones en redes

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología