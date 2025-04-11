Sofía Avendaño opina sobre el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager: "Me parece bien hecho"

La modelo paisa Sofía Avendaño rompió el silencio sobre el conflicto entre La Toxi Costeña y su exmánager, sorprendiendo a sus seguidores al defender con argumentos sólidos a uno de los involucrados.

¿Qué dijo Sofía Avendaño sobre la polémica entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia?

Tras el rifirrafe que se están lanzando la sincelejana Cindy Ávila, más conocida en el mundo de las redes sociales como La Toxi Costeña, con su exmánager, Oswaldo Arcia, la modelo antioqueña Sofía Avendaño decidió pronunciarse en sus redes sociales.

Todo esto, luego de que uno de sus seguidores en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram le preguntara sobre qué opinaba al respecto sobre este polémico escándalo que ha sacado a la luz varios temas.

Sofía Avendaño decidió referirse a la polémica de La Toxi Costeña con su exmánager, mostrándole su apoyo. (Foto: Canal RCN)

Para Sofía, aunque deja claro que no sigue a su compañera de La casa de los famosos Colombia, manifiesta que el hombre actuó mal al hablar mal así de una mujer y más aún al involucrar a los hijos de la cantante.

Siento que hablar de las carencias o necesidades que pueda pasar un niño menor de edad, eso independientemente de quién sea hijo, eso no se hace", dijo.

Asimismo, expresó que le parecía "bien hecho" que La Toxi haya defendido la honra de sus hijos, resaltando que el amor de madre es indiscutible.

¿Qué pasó entre La Toxi Costeña y su exmánager, Oswaldo Arcia?

La polémica comenzó cuando la cantante reveló en sus redes sociales que su exmánager habría actuado de manera deshonesta durante el tiempo que la representó.

Ante esto, el hombre decidió responder para defender su reputación, asegurando que en varias ocasiones la ayudó económicamente e incluso mencionó a los hijos de la artista, afirmando que muchas veces no habían comido, lo que provocó indignación entre la creadora de contenido y sus seguidores.

La Toxi Costeña aseguró que su exmánager habría actuado deshonestamente mientras la representó. (Foto: Canal RCN)

¿Cómo han reaccionado en redes ante el conflicto de La Toxi Costeña y su exmánager?

Usuarios y seguidores de la sincelejana no han dudado en opinar sobre el tema que hoy es viral.

Algunos han expresado su apoyo a la cantante, mientras que otros piden cautela y esperan pruebas claras de ambas partes antes de sacar conclusiones.