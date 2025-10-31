Sofía Avendaño causa sensación al lucir banda y corona de reina: ¿participará en un concurso?
Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores al mostrarse con banda y corona de reina en una reciente publicación en Instagram.
La modelo paisa Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse como toda una reina de belleza, y no precisamente por un disfraz de Halloween.
¿Por qué Sofía Avendaño lució en redes una banda y corona de reina?
Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha iniciado un nuevo proyecto. En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores, publicó un video en el que luce una banda y una corona de reina de belleza.
En el videoclip se puede ver a la influencer y modelo posando en una sesión de fotos, luciendo una banda con la inscripción 'Sra. Mundo Bogotá' y una elegante corona dorada.
Según su publicación, Sofía participaría el próximo año en un concurso de belleza. Aunque no reveló muchos detalles, varios usuarios en redes aseguraron que busca obtener la corona de Señora Mundo Colombia, tal como lo sugiere la banda que lleva puesta.
Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que hasta el próximo año se podía conocer realmente de qué se trataría, dejando ver también en la publicación que subió, que la exMiss Universe Colombia 2020, Laura Olascuaga estaría detrás de su proceso de preparación.
¿Qué opiniones recibió en redes Sofía Avendaño al dar a conocer que podría participar en un concurso de belleza?
En los comentarios de su publicación, los seguidores de Sofía no dudaron en llenarla de halagos, asegurando que, sin importar en qué concurso de belleza participe, le iría muy bien gracias a su carisma y a su indiscutible belleza.
Muchos destacaron su elegancia y la felicitaron por seguir abriéndose camino en el mundo del modelaje.
Otros usuarios, por su parte, la animaron a prepararse para competir en Miss Universe Colombia 2026, afirmando que tiene todo el potencial para representar al país en el certamen.
¿Sofía Avendaño ha revelado que es madre soltera?
Sí, la modelo ha dejado ver en redes que es una orgullosa madre soltera, pero de un tierno perrito llamado Colucci, a quien presume con frecuencia en sus publicaciones.
Según contó en sus redes sociales, Colucci fue un regalo de un hombre mexicano a quien considera alguien muy especial en su vida.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike