Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Avendaño causa sensación al lucir banda y corona de reina: ¿participará en un concurso?

Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores al mostrarse con banda y corona de reina en una reciente publicación en Instagram.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Sofía Avendaño sorprende en redes luciendo una banda y corona de reina
Sofía Avendaño dejó ver a sus seguidores que podría participar en un concurso de belleza. (Foto izquierda: Freepik | Foto derecha: Canal RCN)

La modelo paisa Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse como toda una reina de belleza, y no precisamente por un disfraz de Halloween.

Artículos relacionados

¿Por qué Sofía Avendaño lució en redes una banda y corona de reina?

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha iniciado un nuevo proyecto. En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores, publicó un video en el que luce una banda y una corona de reina de belleza.

En el videoclip se puede ver a la influencer y modelo posando en una sesión de fotos, luciendo una banda con la inscripción 'Sra. Mundo Bogotá' y una elegante corona dorada.

Sofía Avendaño sorprende en redes luciendo una banda y corona de reina
Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores con la noticia de que concursaría en un reinado de belleza. (Foto: Canal RCN)

Según su publicación, Sofía participaría el próximo año en un concurso de belleza. Aunque no reveló muchos detalles, varios usuarios en redes aseguraron que busca obtener la corona de Señora Mundo Colombia, tal como lo sugiere la banda que lleva puesta.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que hasta el próximo año se podía conocer realmente de qué se trataría, dejando ver también en la publicación que subió, que la exMiss Universe Colombia 2020, Laura Olascuaga estaría detrás de su proceso de preparación.

Artículos relacionados

¿Qué opiniones recibió en redes Sofía Avendaño al dar a conocer que podría participar en un concurso de belleza?

En los comentarios de su publicación, los seguidores de Sofía no dudaron en llenarla de halagos, asegurando que, sin importar en qué concurso de belleza participe, le iría muy bien gracias a su carisma y a su indiscutible belleza.

Muchos destacaron su elegancia y la felicitaron por seguir abriéndose camino en el mundo del modelaje.

Otros usuarios, por su parte, la animaron a prepararse para competir en Miss Universe Colombia 2026, afirmando que tiene todo el potencial para representar al país en el certamen.

Sofía Avendaño sorprende en redes luciendo una banda y corona de reina
Sofía Avendaño recibió miles de comentarios donde la felicitan por su nuevo logro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados

¿Sofía Avendaño ha revelado que es madre soltera?

Sí, la modelo ha dejado ver en redes que es una orgullosa madre soltera, pero de un tierno perrito llamado Colucci, a quien presume con frecuencia en sus publicaciones.

Según contó en sus redes sociales, Colucci fue un regalo de un hombre mexicano a quien considera alguien muy especial en su vida.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025. Melissa Gate

Melissa Gate habría lanzado pulla a reality de Karina García y Yina Calderón: "no están soportando"

En sus recientes historias, Melissa Gate aseguró estar lista y prepara para su participación en el reality llamado La casa de Alofoke.

Las hermanas Calderón reviven la pelea de Stream Fighters Yina Calderón

Las hermanas de Yina Calderón se disfrazan de Andrea Valdiri y recrean su pelea

Las hermanas de Yina Calderón hicieron una parodia de la pelea de la empresaria con Andrea Valdiri en Stream Fighters 4.

Mariana Pajón revela el género de su bebé en un tierno video Mariana Pajón

Mariana Pajón lució un curioso disfraz de halloween a pocos días de dar a luz

La campeona olímpica Mariana Pajón mostró su avanzado embarazo en una tierna sesión de Halloween junto a su esposo Vincent Pelluard.

Lo más superlike

Listado de países que está prohibido o restringido Halloween Curiosidades

¿En qué países, como Francia, está prohibido celebrar Halloween? Estas son las razones

Algunos países prohíben Halloween por religión, cultura o seguridad; conoce dónde no se celebra la fecha.

Recomendaciones para Halloween Halloween

Recomendaciones para disfrutar Halloween con los niños

Daddy Yankee y Don Omar Daddy Yankee

Daddy Yankee reveló que él buscó a Don Omar para reconciliarse: "pude decirle perdóname"

Ricardo Vesga, Violeta Bergonzi MasterChef Celebrity Colombia

Ricardo Vesga rompió el silencio sobre lo que piensa de Violeta en MasterChef: "Es como Carla Giraldo"

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada