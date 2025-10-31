Sofía Avendaño causa sensación al lucir banda y corona de reina: ¿participará en un concurso?

La modelo paisa Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores en Instagram al mostrarse como toda una reina de belleza, y no precisamente por un disfraz de Halloween.

Artículos relacionados Talento internacional Famoso presentador de televisión sale del clóset a sus 54 años: "esto es algo que no se escoge"

¿Por qué Sofía Avendaño lució en redes una banda y corona de reina?

Sofía Avendaño, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, ha iniciado un nuevo proyecto. En su cuenta de Instagram, donde reúne a más de 300 mil seguidores, publicó un video en el que luce una banda y una corona de reina de belleza.

En el videoclip se puede ver a la influencer y modelo posando en una sesión de fotos, luciendo una banda con la inscripción 'Sra. Mundo Bogotá' y una elegante corona dorada.

Sofía Avendaño sorprendió a sus seguidores con la noticia de que concursaría en un reinado de belleza. (Foto: Canal RCN)

Según su publicación, Sofía participaría el próximo año en un concurso de belleza. Aunque no reveló muchos detalles, varios usuarios en redes aseguraron que busca obtener la corona de Señora Mundo Colombia, tal como lo sugiere la banda que lleva puesta.

Sin embargo, la creadora de contenido aseguró que hasta el próximo año se podía conocer realmente de qué se trataría, dejando ver también en la publicación que subió, que la exMiss Universe Colombia 2020, Laura Olascuaga estaría detrás de su proceso de preparación.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón tuvo su primer conflicto en "La mansión de Luinny": la producción intervino

¿Qué opiniones recibió en redes Sofía Avendaño al dar a conocer que podría participar en un concurso de belleza?

En los comentarios de su publicación, los seguidores de Sofía no dudaron en llenarla de halagos, asegurando que, sin importar en qué concurso de belleza participe, le iría muy bien gracias a su carisma y a su indiscutible belleza.

Muchos destacaron su elegancia y la felicitaron por seguir abriéndose camino en el mundo del modelaje.

Otros usuarios, por su parte, la animaron a prepararse para competir en Miss Universe Colombia 2026, afirmando que tiene todo el potencial para representar al país en el certamen.

Sofía Avendaño recibió miles de comentarios donde la felicitan por su nuevo logro. (Foto: Canal RCN)

Artículos relacionados Karina García Karina García muestra cuánto extraña a El Jefe de La casa de los famosos en nuevo reality que participa

¿Sofía Avendaño ha revelado que es madre soltera?

Sí, la modelo ha dejado ver en redes que es una orgullosa madre soltera, pero de un tierno perrito llamado Colucci, a quien presume con frecuencia en sus publicaciones.

Según contó en sus redes sociales, Colucci fue un regalo de un hombre mexicano a quien considera alguien muy especial en su vida.