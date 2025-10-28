Vanessa Pulgarín sorprendió con impresionante cambio físico previo a Miss Universe, así luce
Vanessa Pulgarín, Miss Universe Colombia, mostró detalles de la exigente rutina de ejercicios para lograr impactar con su figura en Miss Universe
V anessa Pulgarín, quien fue coronada como Miss Universe Colombia, recientemente causó furor en las redes sociales tras compartir su exigente entrenamiento físico previo a su participación en Miss Universe.
¿Cómo es el exigente entrenamiento de Vanessa Pulgarín previo a Miss Universe?
Y es que desde que se convirtió en las nueva representante de la belleza de las mujeres colombianas, la hermosa modelo antioqueña se ha esmerado en todo su proceso de preparación, pues ha dejado claras sus intenciones de traerse la corona para el país.
Como parte de este proceso, Pulgarín reveló detalles de su ardua rutina de ejercicios, pues ha demostrado que además de impactar con su presencia escénica, su belleza y oratoria, también quiere hacerlo con su figura, pues junto a otros puntos que se tendrán en cuenta para elegir a la mujer más bella del universo, un cuerpo tonificado y en forma, también será determinante.
¿Cómo ha sido el proceso de preparación de Vanessa Pugarín, Miss Universe Colombia?
En la grabación que ha circulado ampliamente en las plataformas digitales, se puede apreciar con detalle cómo luce Pulgarín luego de varias semanas de haber sido elegida Miss Universe Colombia, video en el que queda en evidencia su disciplina para lograr su objetivo y, por supuesto, los resultados de su esfuerzo.
Cabe señalar que en una de las menciones que hizo un usuario en la red social X, insinuó que Vanessa debería elegir una t4nga dos tallas menos, esto con el fin de que logre mostrar mucha pi3l en su desfile en traje de b4ño. "Esta mujer está lista para desbaratarlo todo", aseguró.
¿Qué día se llevará a cabo Miss Universo?
Cabe señalar que la edición número 74 de Miss Universe se llevará a cabo el próximo 21 de noviembre de 2025 en el Impact Challenger Hall, ubicado en la provincia de Nonthaburi, Tailandia.
Este será el punto de encuentro de las representantes de más de 80 países, quienes competirán por la corona que actualmente ostenta la nicaragüense Sheynnis Palacios.
Es importante mencionar que, su despedida antes de emprender su camino hacia el certamen se realizará el próximo jueves 30 de octubre en el Aeropuerto Internacional el Dorado de Bogotá.