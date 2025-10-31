Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Mr. Black se disfraza de "La Bichota" y causa sensación en redes

El cantante de champeta Mr. Black sorprendió en Halloween al disfrazarse de “La Bichota”, rindiendo un homenaje al empoderamiento femenino.

Sharik Guzmán
Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas.
Mr. Black sorprendió en Halloween al vestirse como “La Bichota”, inspirado en Karol G y las mujeres empoderadas. Foto Freepik

El reconocido cantante de champeta, Mr. Black, se llevó todas las miradas durante la celebración de Halloween al compartir en sus redes sociales un mensaje poderoso y lleno de admiración hacia las mujeres.

Más allá de un simple disfraz, el artista decidió rendir homenaje al empoderamiento femenino transformándose en una versión de “La Bichota”, inspirada en Karol G y en todas las mujeres que, según él, luchan cada día por sus sueños con valentía y pasión.

¿Por qué Mr. Black decidió disfrazarse de mujer?

A través de su cuenta oficial de Instagram, Mr. Black compartió una serie de imágenes y un mensaje que acompañó con el texto y explicó que su intención no era solo sorprender, sino hacer una reflexión sobre la fuerza y el papel fundamental que tienen las mujeres en la sociedad.

“Hoy me disfracé de mujer, pero más que un disfraz, fue una forma de ponerme en sus zapatos”.

 

Su atuendo, que incluía peluca, maquillaje y tacones, no solo buscaba generar humor, sino también empatía dejando claro que su objetivo era enviar un mensaje de respeto y admiración. La publicación fue acompañada por los hashtags #ZOYEE y #LaBichota, haciendo referencia tanto a su personaje como a la inspiración detrás de su disfraz.

¿Cómo reaccionaron los seguidores de Mr. Black al ver su transformación?

El gesto de Mr. Black generó una ola de comentarios positivos, y muchos de sus seguidores destacaron el valor del mensaje y aplaudieron que, desde el humor y la creatividad, lograra transmitir una reflexión profunda sobre el empoderamiento femenino.

Mr. Black, Champeta
MR. Black explicó que su disfraz fue una forma de ponerse “en los zapatos” de las mujeres y rendirles homenaje. | Foto: Canal RCN

Su esposa también reaccionó con buen humor y complicidad, comentando “¿Y mi esposo dónde quedó?” junto a varios emojis de risa, su respuesta fue tomada como una muestra de apoyo y de la buena relación que ambos mantienen, caracterizada por la autenticidad y el sentido del humor.

¿Qué mensaje dejó Mr. Black con su homenaje?

El artista dejó claro que su acción fue una forma de ponerse “en los zapatos” de las mujeres y reconocer lo que implica ser ellas en un mundo que muchas veces no valora su esfuerzo.

Con esta iniciativa, Mr. Black no solo se ganó los aplausos de sus fans, sino que también dio una lección de empatía y respeto, reafirmando que celebrar Halloween también puede ser una oportunidad para reflexionar y rendir homenaje al poder femenino.

Su mensaje se viralizó rápidamente y reafirmó por qué, más allá de la música, Mr. Black sigue siendo uno de los artistas más queridos por su cercanía, espontaneidad y la manera en que logra conectar con su público.

