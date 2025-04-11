Sara Uribe sorprendió al revelar cuál es su posición favorita en la vida

La reconocida presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al revelar abiertamente cuál era su posición favorita en la vida. Esto, luego de que uno de sus seguidores se mostrara interesado en saberla.

¿Cuál es la posición favorita de Sara Uribe?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe recibió una inesperada pregunta que decidió responder con un enfoque mucho más valioso en su vida. Y es que uno de los internautas quiso saber cuál era su posición favorita.

Sara Uribe reveló la posición que más la representa y explicó por qué la prefiere. (Foto Canal RCN).

Ante la interrogante, Sara Uribe no dudó en recordar su paso por el reality del Canal RCN, Protagonista de novela, en donde se dio a conocer a nivel nacional por su talento y carisma. Y es que, aunque la presentadora no ganó en esa edición, sí supo aprovechar el momento para abrirse paso en la industria televisiva.

Por tal razón, Sara Uribe mencionó que desde siempre ha considerado que su posición favorita es la de la “victoria”.

"No sé ustedes, pero a mí siempre me ha quedado bien una sola posición: la de Victoria. Sin duda alguna, ese fue el sueño más lindo de mi vida. El juego más importante que jugué. Fui genuina, conocí personas maravillosas, salí victoriosa"

Esto, debido a que al salir del programa logró una victoria completamente diferente, pero enriquecedora que al día de hoy le ha traído grandes resultados.

"Me gané el cariño, la experiencia y, de alguna manera, la mirada de quienes me vieron crecer. Aún recuerdo a esa niña como si fuera ayer, llena de fe, de fuego, y de ganas de comerse el mundo"

¿A qué se dedica actualmente Sara Uribe?

Sara Uribe no solo continúa participando en proyectos televisivos, o modelando para diferentes proyectos, sino que además se desempeña como empresaria. Por tal razón, aunque no ha retomado su rol como presentadora, sí se ha mantenido vigente en la farándula criolla.

La reflexión de Sara Uribe sobre su posición favorita que inspiró a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Y es que además de desempeñarse en roles profesionales, la mujer también suele crear contenido para las redes sociales, en donde ha ganado gran apoyo por parte de los internautas.