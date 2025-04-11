Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe sorprendió al revelar cuál es su posición favorita en la vida

Sara Uribe causó admiración en redes sociales luego de revelar cuál es su posición favorita en la vida y por qué.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Sara Uribe sorprendió al revelar cuál es su posición favorita en la vida
La inesperada confesión de Sara Uribe sobre su posición favorita para afrontar los retos. (Foto Canal RCN).

La reconocida presentadora y modelo colombiana Sara Uribe sorprendió recientemente a sus cientos de seguidores al revelar abiertamente cuál era su posición favorita en la vida. Esto, luego de que uno de sus seguidores se mostrara interesado en saberla.

Artículos relacionados

¿Cuál es la posición favorita de Sara Uribe?

En una reciente dinámica de preguntas y respuestas que ofrece la red social Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores, Sara Uribe recibió una inesperada pregunta que decidió responder con un enfoque mucho más valioso en su vida. Y es que uno de los internautas quiso saber cuál era su posición favorita.

Sara Uribe confesó cuál es su posición favorita frente a la vida y sorprendió a todos
Sara Uribe reveló la posición que más la representa y explicó por qué la prefiere. (Foto Canal RCN).

Ante la interrogante, Sara Uribe no dudó en recordar su paso por el reality del Canal RCN, Protagonista de novela, en donde se dio a conocer a nivel nacional por su talento y carisma. Y es que, aunque la presentadora no ganó en esa edición, sí supo aprovechar el momento para abrirse paso en la industria televisiva.

Artículos relacionados

Por tal razón, Sara Uribe mencionó que desde siempre ha considerado que su posición favorita es la de la “victoria”.

"No sé ustedes, pero a mí siempre me ha quedado bien una sola posición: la de Victoria. Sin duda alguna, ese fue el sueño más lindo de mi vida. El juego más importante que jugué. Fui genuina, conocí personas maravillosas, salí victoriosa"

Esto, debido a que al salir del programa logró una victoria completamente diferente, pero enriquecedora que al día de hoy le ha traído grandes resultados.

"Me gané el cariño, la experiencia y, de alguna manera, la mirada de quienes me vieron crecer. Aún recuerdo a esa niña como si fuera ayer, llena de fe, de fuego, y de ganas de comerse el mundo"

¿A qué se dedica actualmente Sara Uribe?

Sara Uribe no solo continúa participando en proyectos televisivos, o modelando para diferentes proyectos, sino que además se desempeña como empresaria. Por tal razón, aunque no ha retomado su rol como presentadora, sí se ha mantenido vigente en la farándula criolla.

Sara Uribe contó cuál es su posición favorita para ver la vida con optimismo
La reflexión de Sara Uribe sobre su posición favorita que inspiró a sus seguidores. (Foto Canal RCN).

Y es que además de desempeñarse en roles profesionales, la mujer también suele crear contenido para las redes sociales, en donde ha ganado gran apoyo por parte de los internautas.

Artículos relacionados

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero