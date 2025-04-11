Andrea Valdiri y Ana del Castillo protagonizan particular baile en carnaval que sorprende al público

Durante los tradicionales Carnavales Comunales Novembrinos de Magangué, Bolivar, la alegría y el folclor se apoderan de las calles.

Andrea Valdiri y Ana del Castillo sorprenden a sus seguidores con baile exótico. (Foto de Andrea Valdiri Canal RCN) (Foto de Ana del Castillo - Jorge Guerrero/AFP)

Este evento, que combina devoción religiosa con expresiones culturales, reúne cada año a miles de asistentes que disfrutan de comparsas, música en vivo, desfiles y presentaciones artísticas.

En medio de esta celebración, dos personalidades acapararon todas las miradas: Andrea Valdiri y Ana del Castillo.

¿Cómo fue el baile entre Andrea Valdiri y Ana del Castillo?

Ambas coincidieron en el carnaval vestidas con atuendos vibrantes, llenos de lentejuelas, plumas y mucho color.

El ambiente festivo se intensificó cuando las dos comenzaron a bailar juntas, protagonizando un momento espontáneo que desató la emoción del público.

Con movimientos exóticos y una complicidad evidente, Andrea y Ana lograron que los asistentes las aplaudieran y se animaran aún más.

El video fue captado por varios asistentes y se viralizó rápidamente en redes sociales por la energía y el carisma que transmiten ambas.

¿Cómo respondió el público al baile de Andrea Valdiri y Ana del Castillo en el carnaval de Magangué?

Los seguidores no tardaron en reaccionar. En cuestión de horas, el video acumuló miles de reproducciones y comentarios en plataformas como Instagram, X y TikTok.

Muchos destacaron la espontaneidad del momento, mientras otros celebraron la conexión entre ambas figuras, que lograron contagiar de alegría a todos los presentes con su baile.

Además, el gesto fue interpretado por muchos como una muestra de apoyo a las tradiciones populares, algo que fue ampliamente celebrado.

Andrea Valdiri, reconocida por su contenido vibrante y su cercanía con el público, y Ana del Castillo, una de las voces más potentes del vallenato actual, lograron conectar con la esencia del carnaval: la alegría colectiva y el orgullo por las tradiciones.

La participación de ambas en las fiestas de Magangué no solo aportó visibilidad al evento, sino que también demostró cómo las celebridades pueden integrarse de forma genuina.