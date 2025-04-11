Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Andrea Valdiri desata rumores sobre su llegada a La Mansión de Luinny: ¡La foto sería la prueba!

Rumores apuntan a que Andrea Valdiri podría unirse a La Mansión de Luinny, fans especulan tras foto de la influencer.

Fans especulan sobre la participación de Andrea Valdiri en La Mansión de Luinny (Foto: Canal RCN)

La influencer barranquillera, Andrea Valdiri, volvió a estar en el centro de la conversación tras revelar una imagen en la que los fans avivaron los rumores de su posible participación o invitación a un reality internacional: La Mansión de Luinny.

¿Por qué fans aseguran que Andrea Valdiri participaría en La Mansión de Luinny?

Luinny, el creador de contenido, que ahora tiene su propio reality de convivencia, abrió las puertas de su Mansión en República Dominicana, donde participan dos colombianas.

Aunque el reality comenzó el pasado 29 de octubre, ya ha dado mucho de qué hablar. Y es que antes de empezar se rumoraba que iban a estar tres colombianas.

La primera en confirmar su participación fue la influencer Yina Calderón; luego, una semana antes de comenzar, se conoció que la modelo paisa Karina García también iba a estar.

Sin embargo, el nombre de Andrea Valdiri se escuchaba mucho como posible participante y, aunque ya comenzó, no se descarta un posible ingreso o su participación como invitada.

Según los fans, ella podría unirse a este reality que se transmite por plataformas digitales, aunque Alofoke también podría ser una opción tras la reciente renuncia de la cantante colombiana conocida como Valka.

¿Cuál es la foto de Andrea Valdiri que avivó los rumores sobre su participación en La Mansión?

Recientemente, la bailarina barranquillera compartió una imagen que despertó de nuevo los rumores.

En la imagen que compartió, se le ve en una piscina y, por supuesto, disfrutando del clima cálido mientras toma una bebida propia del lugar. Sin embargo, la frase con la que compartió la publicación dejó mucho de qué hablar.

“Si lo cuento, pierdo puntos… así que mejor brindemos”, fueron las palabras de Andrea Valdiri.

Esto, por supuesto, generó una ola de reacciones. Se debe a nuevos proyectos, pero entre los comentarios se mostró la emoción por su posible participación.

“Que termine el trabajito allá en República Dominicana”; además, nombraban: “Luinny, ¿es esto posible? Este hombre nos quiere, llegó a Colombia para quedarse”; “Los puntos solo los maneja Luinny… ó sea, va pa’ allá”; “Nooooo, me digan que va para la Mansión”.

Por lo pronto, Andrea Valdiri no ha desmentido ni confirmado nada sobre su posible ingreso al reality internacional.

 

