Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Luego de confirmarse la salida de Hassam del programa ¿Qué hay pa’ dañar?, sus excompañeras Valentina Taguado y Johana Velandia decidieron despedirse del humorista en vivo.

Hassam renuncia a ¿Qué hay pa' dañar? por problemas de salud. (Foto Canal RCN)

La renuncia de Hassam se dio en medio de complicaciones médicas que lo obligaron a retirarse del elenco.

Aunque se conocían algunos detalles previamente gracias a una publicación de Hassam en sus redes sociales, el equipo del programa confirmó que su salida es definitiva, al menos por ahora.

¿Cómo fue la despedida en vivo de Valentina Taguado y Johana Velandia con Hassam en “¿Qué hay pa’ dañar?”?

Durante la transmisión, Valentina y Johana le hicieron una videollamada a Hassam para despedirse públicamente.

El humorista respondió la llamada y Valentina le expresó su admiración y le agradeció por haber sido parte del proyecto desde su comienzo.

“Eres un crack”, le expresó Valentina a Hassam en la videollamada.

¿Qué dijo Hassam durante su despedida en “¿Qué hay pa’ dañar?”?

Hassam, compartió que siente nostalgia por dejar el programa y que su decaída lo tomó por sorpresa.

También aprovechó para agradecerle a Valentina, Johana, al Canal RCN y al público que lo ha apoyado durante este proceso.

Asimismo, destacó la admiración que siente por sus excompañeras, a quienes, según él, ha aprendido a quererlas más tras convivir con ellas en el programa.

Las palabras de Hassam conmovieron a Valentina y Johana, quienes no ocultaron su emoción durante la conversación.

La salida de Hassam representa un cambio importante en la dinámica de ¿Qué hay pa’ dañar?, ya que el humorista había sido parte del proyecto desde su inicio.

Su estilo, participación y conexión con el público aportaron al desarrollo del formato, por lo que su ausencia podría marcar una nueva etapa en el programa.

Desde que se conoció la noticia, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo hacia Hassam. Muchos usuarios han destacado su valentía al hablar abiertamente sobre su estado de salud y han agradecido su presencia en el programa.

La despedida en vivo permitió que el público tuviera un cierre emocional con el humorista, y que él pudiera expresar su gratitud directamente.