Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo
¿Qué dijo Jorge Rausch acerca de tener una relación con una mujer años menor? | Foto: Canal RCN

Hace varios meses, el nombre de Jorge Rausch se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras posicionarse como uno de los chefs más distinguidos del país, en especial por su gran participación como jurado de MasterChef Celebrity.

Así también, Fernando Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, acaparó la atención mediática tras su gran participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Jorge Rausch y Fernando Solórzano han dividido opiniones con el lanzamiento de su nuevo pódcast llamado: ‘Los Andropáusicos’ donde confesaron qué sienten al tener una relación con una persona mejor.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el Flaco Solórzano al tener una pareja joven a sus 60 años?

Hace unos días, miles de internautas generaron diversas reacciones acerca de las confesiones que hicieron ambas celebridades en su pódcast.

En especial, una de las confesiones que más dividió opiniones por parte de los internautas fue la de El Flaco Solórzano, quien reveló lo que siente al tener una relación sentimental con una mujer menor que él:

“Yo en estos momentos soy casado, tengo 11 años y me estoy reinventando porque tengo una pareja mucho menor que yo. Entonces, eso también me ha ayudado un poco, entonces, debes tener un punto de equilibrio”, agregó El Flaco.

Así también, Jorge Rausch compartió su postura acerca de lo que siente al tener una pareja más joven:

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo
¿Qué dijeron El Flaco Solórano y Jorge Rausch acerca de tener una relación con mujeres más jóvenes que ellos? | Fotos: Canal RCN

“Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, agregó Rausch.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo
¿Cuántos años hay de diferencia entre Jorge Rausch y su actual pareja? | Foto: Canal RCN

¿Quiénes son las actuales parejas sentimentales de Rausch y El Flaco Solórzano?

Desde luego, varios internautas se han preguntado acerca de las bellas mujeres que tienen una relación con ambas celebridades.

Artículos relacionados

Por un lado, el chef Jorge Rausch tiene una relación sentimental con Alejandra Rosales, con quien tiene un vínculo especial y presume en sus redes sociales.

Por el otro, El Flaco Solórzano es esposo de la actriz y creadora de contenido digital, Lorena Altamirano, quienes se han convertido en una de las parejas más reconocidas en el mundo del entretenimiento.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Salomón Bustamante es criticado por cantar en el concierto de Skahira. Salomón Bustamante

Salomón Bustamante es criticado por cantar a todo pulmón en el concierto de Shakira ¡Así reaccionó!

Salomón Bustamante respondió a quienes lo señalaron por disfrutar el show de Shakira tras su ruptura con Laura de León.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero