Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Hace varios meses, el nombre de Jorge Rausch se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras posicionarse como uno de los chefs más distinguidos del país, en especial por su gran participación como jurado de MasterChef Celebrity.

Así también, Fernando Solórzano, más conocido como El Flaco Solórzano, acaparó la atención mediática tras su gran participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Por su parte, Jorge Rausch y Fernando Solórzano han dividido opiniones con el lanzamiento de su nuevo pódcast llamado: ‘Los Andropáusicos’ donde confesaron qué sienten al tener una relación con una persona mejor.

¿Qué dijo el Flaco Solórzano al tener una pareja joven a sus 60 años?

Hace unos días, miles de internautas generaron diversas reacciones acerca de las confesiones que hicieron ambas celebridades en su pódcast.

En especial, una de las confesiones que más dividió opiniones por parte de los internautas fue la de El Flaco Solórzano, quien reveló lo que siente al tener una relación sentimental con una mujer menor que él:

“Yo en estos momentos soy casado, tengo 11 años y me estoy reinventando porque tengo una pareja mucho menor que yo. Entonces, eso también me ha ayudado un poco, entonces, debes tener un punto de equilibrio”, agregó El Flaco.

Así también, Jorge Rausch compartió su postura acerca de lo que siente al tener una pareja más joven:

“Mi novia tiene 33 y hay gente que lo puede criticar y mire mi novia es DJ, yo me voy a una fiesta electrónica y hace años no iba a una fiesta”, agregó Rausch.

¿Quiénes son las actuales parejas sentimentales de Rausch y El Flaco Solórzano?

Desde luego, varios internautas se han preguntado acerca de las bellas mujeres que tienen una relación con ambas celebridades.

Por un lado, el chef Jorge Rausch tiene una relación sentimental con Alejandra Rosales , con quien tiene un vínculo especial y presume en sus redes sociales.