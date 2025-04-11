¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

El cantante Camilo Echeverry reveló a sus millones de fanáticos que su esposa Evaluna Montaner sufre de aftas bucales.

¿Evaluna Montaner sufre de aftas bucales?

El artista a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que anunció a sus fieles admiradores que no iba a ver video de su tradicional "Lunes de Camilo y Evaluna", debido a que ella se encuentra enferma.

"Sufre de aftas en la boca, a veces le salen y le duelen un montón. Esta vez le salió una que le duele muchísimo y no la deja ni hablar", expresó.

Indicó que estaba bastante preocupada por no poder hacer contenido para sus fanáticos, pero el colombiano le resaltó que era un tema que se les salía de las manos y sus admiradores entenderían.

¿Qué son aftas bucales?

Las aftas bucales son algunas úlceras que aparecen en la boca de color blanco o amarillo con borde rojo y causan bastante dolor.

"Son lesiones que se producen en la mucosa de la boca. Aunque son comunes y, en la mayoría de los casos, no son graves, pueden ser molestas y dolorosas", se explica en la Clínica Universidad de Navarra.

Estas pueden provocar sensibilidad al calor o al frío, dificultad para hablar o comer, puede haber inflamación o sensación de ardor y picazón.

Suelen presentarse en mujeres en sus cambios hormonales o también por estrés, ansiedad, alegrías o falta de ciertos nutrientes.

¿Cómo tratar las aftas bucales?

De acuerdo con Mayo Clinic "no se necesita tratamiento para las aftas leves, ya que suelen desaparecer por su cuenta en una o dos semanas. Sin embargo, las aftas grandes o inusualmente dolorosas a menudo requieren atención médica".

Por lo general suele enviar enjuagues bucales, productos tópicos o medicamentos que puedan hacerlos desaparecer por completo.

En caso de sufrir una afección similar y que no desaparezca rápidamente no olvides buscar la ayuda de un profesional en el área y pueda tratarlo de manera correcta.

Por ahora, Evaluna Montaner sigue recuperándose, cuidando a sus dos hijas Índigo y Amaranto, y compartiendo tiempo con Camilo.