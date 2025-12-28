Alexa Torrex respondió a sus “haters” y habló del doloroso episodio que vivió en 2020

Con la cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos Colombia, las conversaciones alrededor de los participantes no dejan de crecer.

En medio de ese foco mediático, Alexa Torrex decidió pronunciarse sobre un episodio personal que volvió a circular en redes sociales tras confirmarse su ingreso al reality.

La creadora de contenido utilizó sus historias de Instagram para responder a los comentarios de odio que han surgido en los últimos días y aclarar una situación delicada que vivió en 2020, dejando claro que su mensaje estaba dirigido únicamente a quienes la apoyan.

¿Qué le ocurrió a Alexa Torrex en 2020?

Alexa explicó que en 2020 estuvo embarazada de quien era su pareja en ese momento, pero sufrió una pérdida durante los primeros meses de gestación. Aunque se trata de un proceso que vivió hace varios años, aseguró que recientemente han reaparecido videos y comentarios que reviven ese momento, algo que le ha resultado especialmente doloroso.

La influencer señaló que entiende que, con su participación en el reality, aspectos de su pasado vuelvan a ser tema de conversación. Sin embargo, afirmó que hay límites que no deberían cruzarse, sobre todo cuando se trata de experiencias privadas y sensibles.

Alexa Torrex confesó haber sufrido una pérdida de embarazo en 2020.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre el tema?

En sus historias, Alexa aclaró que no estaba intentando justificarse ni entrar en discusiones con personas que la atacan. Por el contrario, explicó que su intención era hablarle directamente a quienes la quieren y la han acompañado, para que conocieran su versión completa de los hechos.

Según contó, durante ese año decidió hacer público todo el proceso que atravesó: desde el momento en que su familia se enteró, las reacciones de sus padres y hermanos, hasta las citas médicas y las compras que hacía. Para ella, compartirlo fue una forma de afrontar la situación con transparencia.

Alexa confesó que aceptar el embarazo no fue fácil. En ese momento de su vida no deseaba ser madre y su entorno cercano lo sabía. Aun así, explicó que continuó adelante con el proceso gracias al respaldo de sus padres y su familia.

También reconoció que, en ese entonces, no sintió que su vida se detuviera por completo y siguió adelante con sus proyectos. No obstante, con el paso del tiempo, la percepción ha cambiado. Hoy, asegura que la pérdida le duele más y que inevitablemente piensa en lo que pudo haber sido, imaginando cómo sería su vida cinco años después.

La creadora de contenido fue clara al decir que está acostumbrada a recibir críticas sobre su apariencia, su vida personal o sus decisiones, pero considera que ese episodio no debería ser utilizado como un ataque.

Explicó que se trata de un proceso personal que merece respeto y que nunca ha cruzado la línea de opinar o atacar situaciones familiares delicadas de otras personas. Por eso, pidió empatía y responsabilidad al momento de hablar de temas tan sensibles.

Alexa Torrex pidió respeto y no usar el doloroso momento como ataques a su persona.

Alexa contó que una de las cosas que más tranquilidad le genera es saber que, una vez ingrese a La casa de los famosos, no estará expuesta directamente a los comentarios que puedan surgir. Señaló que será su familia y su pareja quienes lean y filtren la información que aparezca afuera.

Además, aseguró que les ha pedido mantener la calma y no entrar en confrontaciones, pues considera que muchas personas buscan generar conflicto o verla caer justo en este momento clave de su carrera.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos Colombia?

El reality más comentado del país llegará a la pantalla de Canal RCN el lunes 12 de enero a las 8:00 p. m., marcando el inicio de una nueva temporada llena de polémicas, estrategias y convivencia extrema.

Lo podrás ver desde la señal principal o la señal en vivo las 24 horas del día desde la App gratuita "Canal RCN"