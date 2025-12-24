Alexa Torrex confesó que su familia no acepta a su prometido

Alexa Torrex, participante confirmada de La casa de los famosos 2026, y su prometido Jhorman Toloza realizaron recientemente un video en YouTube respondiendo preguntas sobre su matrimonio, planes a futuro y más aspectos de su relación.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Carolina Gómez reveló la petición que le hizo Yeferson Cossio antes de su cirugía de corazón

Entre las interrogantes, llamó la atención la pregunta sobre cuándo subirán el video de la reacción de la “Familia Recocha” al compromiso de la pareja. Fue en este momento cuando Alexa sorprendió a sus seguidores al confesar que su familia no está de acuerdo con la unión.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre la reacción de su familia ante el compromiso?

Alexa explicó que antes de grabar el video de preguntas había ido a su casa con la intención de documentar la reacción de su familia ante su compromiso, pero que finalmente no fue posible capturar ese momento.

La creadora de contenido aclaró que no quería entrar en polémicas o conflictos familiares, ya que ha tenido varias situaciones complicadas con ellos en el pasado, y decidió no compartir más detalles personales.

Según relató, varios integrantes de su familia no apoyan la relación con Jhorman ni el compromiso que ambos han formalizado.

“Mi familia, varios de ellos no están de acuerdo con esta relación, por ende, no están de acuerdo con este compromiso. Quién sabe si vayan a la boda, no están felices, no están contentos, algunos lo hacen hipócritamente, algunos porque les toca, no se llevan bien con Jhorman, no es un secreto”, afirmó Alexa.

Jhorman complementó que no es él quien rechaza tener una buena relación con la familia, sino que la falta de aceptación proviene más del otro lado. Alexa defendió su relación, explicando que no están en los mejores términos con su familia porque han faltado el respeto a Jhorman, y que a ella le toca poner un “stop” ya que su pareja será su futuro esposo y con quien construirá una familia.

La empresaria añadió que esta situación la desanima, pero que decidió enfocarse en su felicidad. Explicó que durante mucho tiempo ha priorizado a su familia y ha realizado muchos esfuerzos por ellos, especialmente desde que inició el proyecto de Familia Recocha, pero ahora es momento de pensar en ella y en Jhorman.

Respecto a la reacción de su familia, Alexa aclaró que no todos respondieron de buena manera; mientras algunos la felicitaron, otros prefirieron no decir nada.

Alexa Torrex reveló que su familia no está de acuerdo con su compromiso. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Cómo le propuso matrimonio Jhorman a Alexa Torrex?

En el mismo video, Jhorman contó por qué decidió proponerle matrimonio a Alexa antes de que ella ingresara a La casa de los famosos 2026.

En tono de broma, dijo que necesitaba “marcarla” para que todos supieran que era suya. Sin embargo, explicó que desde enero tenía planeado pedirle la mano, pero que distintos problemas familiares y económicos hicieron que no fuera el momento ideal.

Finalmente, decidió hacerlo durante un concierto de J Balvin en diciembre. Jhorman aprovechó la canción “Río”, que para ambos tiene un significado especial, y sacó el anillo para proponerle matrimonio a Alexa, quien aceptó entre lágrimas. El streamer contó que siempre le dedica esta canción a Alexa, incluso cuando la escuchan juntos en el carro, lo que hizo que eligiera ese momento para la propuesta.

¿Cuándo se casarán Alexa Torrex con Jhorman?

Sobre la fecha de boda, ambos explicaron que aproximadamente sería en agosto del próximo año, aunque aún deben coordinar todos los detalles.

Alexa aclaró que en enero comenzará su participación en La casa de los famosos 2026, lo que le impedirá planear la boda de inmediato. Por esta razón, el matrimonio no será posible en el corto plazo.

Artículos relacionados La casa de los famosos Alexa Torrex reveló cuándo planea tener hijos: “Quiero adoptar”

La creadora de contenido también señaló que desean que la boda sea un evento grande y costoso. Por ello, planean ahorrar durante todo el 2026 para cubrir no solo los gastos de la ceremonia, sino también la luna de miel y la futura casa que compartirán como pareja.

Alexa dejó claro que será un proceso que tomará tiempo y esfuerzo, pero que están comprometidos con la idea de construir un proyecto de vida juntos.