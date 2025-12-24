Alexa Torrex reveló cuándo planea tener hijos: “Quiero adoptar”

Alexa Torrex, una de las participantes elegidas por el público para La casa de los famosos Colombia 2026, volvió a generar conversación en redes sociales luego de aparecer en un video junto a su prometido, Jhorman Toloza.

Artículos relacionados Yeferson Cossio Yeferson Cossio es operado de urgencia por fallas en el corazón

En el clip, ambos creadores de contenido respondieron preguntas de sus seguidores relacionadas con su matrimonio y los planes que tienen a futuro como pareja.

Entre los temas que más llamaron la atención estuvo la pregunta sobre la llegada de los hijos, un asunto que Alexa y Jhorman abordaron con total sinceridad, dejando clara su postura frente a la maternidad, la paternidad y el momento de vida en el que se encuentran actualmente.

¿Qué dijo Alexa Torrex sobre tener hijos?

El primero en responder fue Jhorman, quien explicó que su idea es disfrutar al menos dos años de matrimonio antes de pensar en tener hijos. El creador de contenido recalcó que ese conteo solo comenzaría una vez estén casados, ya que actualmente se encuentran comprometidos y concentrados en esa nueva etapa que están por iniciar.

Jhorman fue claro al señalar que para él es importante vivir y entender la dinámica como esposos antes de sumar nuevas responsabilidades. Según explicó, su intención es compartir tiempo de calidad con Alexa, adaptarse a la vida en pareja tras el matrimonio y fortalecer su relación antes de considerar la llegada de hijos.

Por su parte, Alexa Torrex aseguró que tiene muy definido cuándo quiere convertirse en madre. La creadora de contenido afirmó que se proyecta teniendo hijos cuando tenga entre 29 y 30 años, lo que correspondería a los años 2029 o 2030. Durante el video, Alexa comentó que no se visualiza siendo madre después de los 30 años, ya que considera que sería “cucha” o muy mayor para asumir esa etapa.

Además, Alexa confesó que dentro de sus planes también está la adopción. Según explicó, uno de sus sueños es poder brindarle la oportunidad a un niño o niña de crecer junto a ellos y formar parte de su familia, dejando claro que no descarta esa posibilidad en el futuro.

La creadora de contenido también habló de cómo ha cambiado su percepción frente a la maternidad con el paso del tiempo. Reveló que en el pasado no tenía interés en tener hijos, pero esa idea se transformó tras la llegada de su sobrino Maximiliano. Fue a partir de esa experiencia que comenzó a imaginar la posibilidad de tener una “minialexa” o un “minijhorman”.

Alexa confesó que dentro de sus planes también está la adopción. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Talento internacional Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

¿Cuándo se comprometió Alexa Torrex?

Alexa Torrex se comprometió el pasado 14 de diciembre durante un concierto de J Balvin. El momento ocurrió mientras el artista interpretaba la canción “Río”, instante que Jhorman eligió para hacerle la propuesta de matrimonio. Entre lágrimas, Alexa aceptó frente al público.

En el mismo video de preguntas y respuestas, Jhorman reveló que llevaba planeando la propuesta desde enero de ese año. Sin embargo, explicó que atravesó diferentes situaciones familiares y económicas que lo hicieron replantearse el momento, ya que no sentía que fuera el indicado en ese entonces.

Jhorman también contó que inicialmente su idea era pedirle matrimonio a Alexa durante un concierto de Tini en Argentina. No obstante, esa opción se descartó debido a que no contaba con alguien que grabara el momento y, además, el trípode que había llevado fue robado.

Finalmente, al conocer el repertorio de canciones que interpretaría J Balvin, sintió que era la ocasión adecuada. Jhorman explicó que “Río” es una canción muy significativa para ambos, ya que suele dedicársela a Alexa y cantársela cuando viajan juntos en el carro.

Alexa Torrex se comprometió en un concierto de J Balvin. (Foto Canal RCN)

¿Alexa Torrex estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

Artículos relacionados Julián Trujillo Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Alexa Torrex fue la segunda participante elegida por votación del público para la temporada 2026 del reality. No solo obtuvo el mayor puntaje dentro de su grupo, sino que además logró el porcentaje más alto entre los ocho grupos seleccionados, alcanzando un contundente 65,6 % de los votos.

La creadora de contenido, cantante y comunicadora social cucuteña, de 25 años, cuenta con cerca de dos millones de seguidores en redes sociales. Su estilo espontáneo, carisma y energía —que incluso ha llevado a espacios de humor— la han convertido en una de las figuras con mayor proyección dentro de la nueva temporada del programa.