Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Alexa Torrex, participante confirmada de La casa de los famosos Colombia 2026, sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente a quién apoyó durante la final de la edición 2024 del reality.

A través de sus historias de Instagram, la creadora de contenido dejó claro cuál era su favorito y explicó las razones detrás de su postura.

¿Qué dijo Alexa Torrex de la final de La casa de los famosos Colombia 2024?

La influenciadora confesó que su apoyo en la final estaba dirigido a Julián Trujillo. Según explicó, hacía parte del llamado team galáctico y deseaba que el actor se llevara el triunfo de esa temporada.

Alexa también habló con honestidad sobre su percepción inicial de Karen Sevillano, ganadora del reality. Reconoció que en un principio tuvo desacuerdos con algunas actitudes de la creadora de contenido, aunque aclaró que nunca habló mal de ella públicamente. Sin embargo, esa percepción cambió cuando tuvo la oportunidad de conocerla en persona.

“Yo era team galáctica, o sea yo iba por Julián […] Me pasó algo muy curioso porque yo tenía desacuerdos como en ciertas actitudes de Karen, pero cuando yo voy para allá de público y Karen me dice ‘ay, me encantan tus uñas, tu pelo’ y demás, o sea yo nunca hablé mal de ella, pero yo iba por Julián”, relató.

Julián Trujillo fue finalista de su edición junto a Karen Sevillano que fue la ganadora. (Foto Canal RCN)

Con el paso del tiempo, Alexa aseguró que entendió mejor el papel que Karen desempeñó dentro del programa y reconoció su impacto en el desarrollo del reality.

“Tiempo después entendí que Karen fue la que hizo ese programa, Karen y algunas participantes […] fueron las que más entregaron show, de qué hablar y demás por el programa, entonces justamente sí debía ganar Karen”, concluyó.

¿Alexa Torrex estará en La casa de los famosos Colombia 2026?

La creadora de contenido fue la segunda participante elegida por votación del público para la temporada 2026. No solo obtuvo el mayor puntaje de su grupo, sino que además fue la participante con el porcentaje más alto entre los ocho grupos seleccionados, arrasando con un contundente 65,6 % de los votos.

Alexa, cantante y creadora de contenido cucuteña de 25 años, suma cerca de dos millones de seguidores en redes sociales. Su naturalidad, carisma y energía —que incluso ha llevado a espacios de humor— la posicionan como una de las figuras con mayor proyección dentro del reality.

Alexa Torrex confesó que su apoyo en la final estaba dirigido a Julián Trujillo. (Foto Canal RCN)

¿Quién es Alexa Torrex?

Alexa Torrex es creadora de contenido, comunicadora social, imitadora y cantante. Nació en Cúcuta y su nombre completo es Nelyely Katherine Torres Contreras. Desde 2016 comenzó a construir su camino en el mundo digital compartiendo momentos cotidianos y situaciones espontáneas que rápidamente conectaron con el público.

En 2021 lanzó el proyecto Familia Recocha, un canal de YouTube en el que creó contenido junto a sus familiares, mostrando una faceta más cercana y auténtica que fortaleció su relación con la audiencia.

En el ámbito personal, Alexa mantiene una relación sentimental con Jhorman Toloza, también creador de contenido. Juntos realizan videos enfocados en la vida en pareja y situaciones cotidianas, formato con el que han logrado conectar con miles de seguidores. Actualmente, Jhorman supera los 138 mil seguidores en redes sociales.

¿Quiénes conformaban el team galáctico en La casa de los famosos Colombia 2024?

El team galáctico estuvo conformado por Martha Isabel Bolaños, Mafe Walker, Julián Trujillo, Isabella Santiago y, posteriormente, Sebastián González, uno de los grupos más comentados de esa edición del reality.