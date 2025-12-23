WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo”

WestCol se sinceró durante una entrevista en el pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín.

En la conversación, el streamer habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas, los aprendizajes que le dejaron y confesó con qué expareja consideraría volver.

¿Qué expareja cree WestCol que lo utilizó?

Durante la charla, Cami Pulgarín le preguntó directamente a WestCol si sentía que alguna de sus exparejas lo había utilizado mientras estuvieron juntos. El streamer se tomó unos segundos antes de responder y aseguró que le gustaría pensar que ninguna lo usó durante la relación.

Sin embargo, aclaró que su percepción cambió una vez terminaron. Según WestCol, considera que todas sus exparejas lo utilizaron después de que las relaciones llegaron a su fin.

“Yo siento que casi todas las parejas que tuve me pagaron mal al final. Entonces, creo que todas me utilizaron después de que terminó la relación”, confesó.

A pesar de esa reflexión, el creador de contenido aseguró que no guarda rencores y que, por el contrario, se siente agradecido por cada relación que tuvo, ya que todas le dejaron aprendizajes importantes en su vida personal.

WestCol cree que todas sus exparejas le pagaron mal. (Foto Arturo Holmes / AFP)

¿Con que exnovia regresaría WestCol?

Más adelante, Cami Pulgarín fue directo y le preguntó con cuál de sus exparejas volvería si tuviera que hacerlo. Sin dudarlo demasiado, WestCol mencionó a Aida Victoria Merlano, aunque dejó claro que la idea le genera miedo.

“Yo siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo… demasiado miedo. Ella se ataca y le hace un video a uno”, dijo entre risas, pero con sinceridad.

El streamer explicó que su temor no tiene que ver con haber hecho algo malo dentro de la relación, sino con la exposición pública de situaciones privadas que podrían salir a la luz con el tiempo.

WestCol confesó que le tiene miedo a Aida Victoria. (Foto Canal RCN)

WestCol recordó un episodio específico que marcó su percepción sobre ese miedo. Mencionó cuando Aida Victoria publicó un video en el que reveló detalles íntimos de su vida cotidiana, como el hecho de que no tenía un mesón en su casa, algo que para él pertenecía estrictamente a su privacidad.

Según explicó, ese tipo de situaciones le generan incomodidad, ya que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida personal lejos del ojo público, incluso después de terminar una relación.

Aun así, reconoció que ese temor no borra las cualidades que ve en su expareja.

Pese a sus reservas, WestCol fue enfático al afirmar que, de todas las mujeres con las que ha estado, Aida Victoria es la persona más cuerda, inteligente y centrada. Además, aseguró que es alguien que realmente podría aportar cosas positivas a su vida.

Esta confesión sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban una reflexión tan honesta sobre una relación que fue ampliamente mediática y polémica en su momento.

Las declaraciones del streamer rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde sus palabras volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la conversación digital.