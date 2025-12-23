Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo”

WestCol habló sin filtros sobre sus exparejas y sorprendió al confesar con quién regresaría, aunque aseguró que la idea le genera miedo.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
WestCol y Aida Victoria
WestCol confiesa que regresaría con Aida Victoria: “Me da miedo” (Foto Canal RCN) (Foto Tommaso Boddi / AFP)

WestCol se sinceró durante una entrevista en el pódcast Gordas de envidia, conducido por Cami Pulgarín.

Artículos relacionados

En la conversación, el streamer habló sin filtros sobre sus relaciones pasadas, los aprendizajes que le dejaron y confesó con qué expareja consideraría volver.

¿Qué expareja cree WestCol que lo utilizó?

Durante la charla, Cami Pulgarín le preguntó directamente a WestCol si sentía que alguna de sus exparejas lo había utilizado mientras estuvieron juntos. El streamer se tomó unos segundos antes de responder y aseguró que le gustaría pensar que ninguna lo usó durante la relación.

Sin embargo, aclaró que su percepción cambió una vez terminaron. Según WestCol, considera que todas sus exparejas lo utilizaron después de que las relaciones llegaron a su fin.

“Yo siento que casi todas las parejas que tuve me pagaron mal al final. Entonces, creo que todas me utilizaron después de que terminó la relación”, confesó.

A pesar de esa reflexión, el creador de contenido aseguró que no guarda rencores y que, por el contrario, se siente agradecido por cada relación que tuvo, ya que todas le dejaron aprendizajes importantes en su vida personal.

WestCol y sus parejas
WestCol cree que todas sus exparejas le pagaron mal. (Foto Arturo Holmes / AFP)

Artículos relacionados

¿Con que exnovia regresaría WestCol?

Más adelante, Cami Pulgarín fue directo y le preguntó con cuál de sus exparejas volvería si tuviera que hacerlo. Sin dudarlo demasiado, WestCol mencionó a Aida Victoria Merlano, aunque dejó claro que la idea le genera miedo.

“Yo siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo… demasiado miedo. Ella se ataca y le hace un video a uno”, dijo entre risas, pero con sinceridad.

El streamer explicó que su temor no tiene que ver con haber hecho algo malo dentro de la relación, sino con la exposición pública de situaciones privadas que podrían salir a la luz con el tiempo.

Aida Victoria
WestCol confesó que le tiene miedo a Aida Victoria. (Foto Canal RCN)

WestCol recordó un episodio específico que marcó su percepción sobre ese miedo. Mencionó cuando Aida Victoria publicó un video en el que reveló detalles íntimos de su vida cotidiana, como el hecho de que no tenía un mesón en su casa, algo que para él pertenecía estrictamente a su privacidad.

Según explicó, ese tipo de situaciones le generan incomodidad, ya que prefiere mantener ciertos aspectos de su vida personal lejos del ojo público, incluso después de terminar una relación.

Artículos relacionados

Aun así, reconoció que ese temor no borra las cualidades que ve en su expareja.

Pese a sus reservas, WestCol fue enfático al afirmar que, de todas las mujeres con las que ha estado, Aida Victoria es la persona más cuerda, inteligente y centrada. Además, aseguró que es alguien que realmente podría aportar cosas positivas a su vida.

Esta confesión sorprendió a muchos de sus seguidores, quienes no esperaban una reflexión tan honesta sobre una relación que fue ampliamente mediática y polémica en su momento.

Las declaraciones del streamer rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde sus palabras volvieron a poner su vida sentimental en el centro de la conversación digital.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luis Díaz hace un gesto con sus manos durante partido. Luis Díaz

Gera Ponce presumió por primera vez su pancita tras confirmarse su tercer embarazo

Gera Ponce, esposa de Luis Díaz, enterneció en redes sociales al posar a la cámara mostrando cómo avanza su embarazo.n

Gabriel Coronel reaccionó cuando le preguntaron por James Rodríguez Gabriel Coronel

Así reaccionó Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, cuando le preguntaron por James Rodríguez

Gabriel Coronel contó detalles inéditos de cómo empezó su relación con Daniela Ospina y dejó curiosa evasiva ante pregunta sobre James Rodríguez.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia - WestCol en la gala de los Latin Grammy. Yina Calderón

Yina Calderón lanzó fuerte advertencia a WestCol tras comentarios ofensivos en su contra

Yina Calderón estalló en contra de WestCol, luego de que este asegurara que sus seguidores no tienen dinero.

Lo más superlike

Excesos, estrés y poco descanso: así impacta la Navidad en el cuerpo y la mente. Salud

Esta es la clave para celebrar en diciembre sin agotarse, según expertos

Descubre por qué diciembre puede afectar tu salud y qué hábitos recomiendan los expertos para disfrutar la Navidad sin agotarte.

Alexa Torrex apoyo en La casa de los famosos Colombia Julián Trujillo

Alexa Torrex confesó que apoyaba a Julián Trujillo en la final de La casa de los famosos 2024

Falleció reconocida periodista deportiva Talento internacional

Luto en el periodismo: murió reconocida reportera deportiva y su esposo; su hijo de 3 años sobrevivió

Paola Jara enseña a su sobrina estrenando el piano de Emilia Paola Jara

Paola Jara muestra a su sobrina estrenando el piano de Emilia y revela su reacción

¿Qué dijo Eugenio Derbez sobre la salud de Aislinn Derbez? Eugenio Derbez

Eugenio Derbez explica por qué guardó silencio tras la muerte de la mamá de Aislinn