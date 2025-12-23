Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
WestCol revela su tipo de mujer ideal: “No como Karina”

WestCol habló sin filtros sobre el tipo de mujer que le atrae, su deseo de estabilidad emocional y por qué descarta el caos en sus relaciones.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
WestCol revela su tipo de mujer ideal
WestCol revela su tipo de mujer ideal: “No como Karina” (Foto Canal RCN) (Foto Arturo Holmes / AFP)

Durante una conversación en el pódcast de Camilo Pulgarín, el streamer WestCol habló abiertamente sobre su vida sentimental y reveló qué es lo que busca actualmente en una relación.

Lejos de la polémica y del ritmo acelerado de las redes sociales, el creador de contenido aseguró que atraviesa una etapa distinta de su vida, en la que la tranquilidad se ha convertido en su principal prioridad.

¿Qué busca WestCol de una relación?

WestCol confesó que, a diferencia de otros momentos de su vida, hoy su mayor deseo es encontrar estabilidad. Según explicó, siente que sus etapas más intensas ya quedaron atrás y que ahora busca calma y bienestar junto a una pareja.

El streamer reconoció que vive inmerso en un entorno caótico, rodeado de redes sociales, exposición constante y múltiples estímulos, por lo que anhela que su relación sea un espacio seguro y tranquilo.

“Yo la verdad quiero estar tranquilo, tranquilidad y ya. Ya uno no está como tan loco. Yo no sé, yo quisiera estar tranquilo. O sea, si tengo pareja quisiera estar tranquilo, que uno con un mundo tan caótico”, expresó durante la entrevista.

WestCol y su tipo de mujer
WestCol no descartó estar con una mujer lejos del mundo digital. (Foto Tommaso Boddi / AFP)

¿WestCol estaría con una mujer del mundo digital?

Al ser consultado sobre la posibilidad de tener una relación con una mujer alejada de las redes sociales, WestCol aseguró que no se cierra a esa opción. Sin embargo, fue realista al afirmar que no sería algo sencillo, ya que suele relacionarse con personas de su mismo entorno laboral y social.

“El final uno termina metiéndose es con la gente que trabaja, rodeado de uno. ¿Sí me entiendes? Porque es la gente que uno conoce, con la que uno se encuentra”, explicó.

De esta manera, dejó claro que, aunque no descarta a alguien fuera del mundo digital, reconoce que sus círculos actuales influyen directamente en sus relaciones sentimentales.

¿Cuál es el tipo de mujer ideal para WestCol?

Uno de los puntos que más llamó la atención de la entrevista fue cuando WestCol afirmó que tiene claro que la mujer con la que se case será colombiana. Aunque no mencionó una ciudad o región específica, aseguró que su deseo está ligado a sus raíces y a su visión de una familia.

Según explicó, le gustaría que sus futuros hijos también sean colombianos, motivo por el cual considera importante que su pareja sea del país. No obstante, aclaró que, en caso de que una relación no funcione, no tendría problema en vincularse sentimentalmente con mujeres de otras culturas.

En cuanto a sus gustos personales, el streamer fue directo al afirmar que se siente más atraído por las mujeres naturales. Aunque aclaró que no tiene nada en contra de las cirugías estéticas, aseguró que, si tuviera que elegir, prefiere a una mujer que no se haya operado.

En medio de la conversación, Camilo Pulgarín le preguntó si estaría con una mujer como Karina. Ante esto, el streamer no dudó en halagar a la paisa, a quien describió como una mujer bonita y bien operada; sin embargo, reiteró que su preferencia personal son las mujeres naturales.

Para WestCol, este rasgo está relacionado con la seguridad personal y la autoestima. Le gusta saber que la mujer con la que está se siente cómoda consigo misma y no considera necesario cambiar su apariencia para encajar en ciertos estándares.

WestCol prefiere mujeres natruales
WestCol reveló preferir una mujer más natural. (Foto Canal RCN) (Foto FreePik)
