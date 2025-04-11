Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

En las últimas horas, el nombre de la mexicana Fátima Bosch ha ocupado los principales titulares de los medios de comunicación luego de que alzara la voz en Miss Universe para defenderse de las palabras que el director de la organización utilizó para referirse a ella previo a lo que fue la imposición de bandas.

¿Qué dijo el director de Miss Universe de Tailandia sobre Fátima Bosch, Miss México?

De acuerdo con lo expresado por la representante mexicana, Nawat Itsaragrisil, nombre del director de la organización en Tailandia, la 4tacó y no solo eso, pues también aseguró que el hombre se había referido a ella como “tonta”.

Según la aspirante al título universal, esta situación habría sido provocada por su decisión de no grabar un video que fue solicitado por la organización en días anteriores.

Sin duda, lo que terminó causando revuelo entre los presentes y despertando la solidaridad de las mujeres, fue justo cuando la mexicana se puso de pie para defenderse y Itsaragrisil hizo un llamado para que el personal de seguridad la sacaran del lugar.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras protagonizar conflicto con el director de Miss Universe Tailandia?

Tras su salida del lugar y en compañía de Mis Irak, Fátima dio a conocer su posición frente a lo sucedido dejando claro que, pese a lo dicho por el organizador en su contra, su respeto hacia este país sigue intacto.

Miss México Fátima Bosch alza la voz y denuncia al director de Miss Universo en Tailandia. Foto | Menahem KAHANA.

"Quiero decirles algo a todos ustedes. Saben que como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia, los respeto a todos y creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de hacer su director no fue respetuoso"

Así mismo, la Miss Universe México, reiteró ante los medios y con la voz entrecortada, reiteró que los comentarios que hizo el hombre no fueron apropiados, además de señalarlo de tener problemas con la organización, “creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie. solo trato de ser amable”, agregó.

Por su parte, la organización de Miss Universe compartió un comunicado a través de redes sociales en el que expresó su compromiso con las participantes.