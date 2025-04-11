Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Previo a la imposición de bandas de las candidatas, el director de la organización de ese país hizo un comentarios despectivo sobre Miss México.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021.
Miss México protagonizó conflicto con el organizador de Miss Universe en Tailandia. Foto | Rodrigo Varela.

En las últimas horas, el nombre de la mexicana Fátima Bosch ha ocupado los principales titulares de los medios de comunicación luego de que alzara la voz en Miss Universe para defenderse de las palabras que el director de la organización utilizó para referirse a ella previo a lo que fue la imposición de bandas.

Artículos relacionados

¿Qué dijo el director de Miss Universe de Tailandia sobre Fátima Bosch, Miss México?

De acuerdo con lo expresado por la representante mexicana, Nawat Itsaragrisil, nombre del director de la organización en Tailandia, la 4tacó y no solo eso, pues también aseguró que el hombre se había referido a ella como “tonta”.

Artículos relacionados

Según la aspirante al título universal, esta situación habría sido provocada por su decisión de no grabar un video que fue solicitado por la organización en días anteriores.

Artículos relacionados

Sin duda, lo que terminó causando revuelo entre los presentes y despertando la solidaridad de las mujeres, fue justo cuando la mexicana se puso de pie para defenderse y Itsaragrisil hizo un llamado para que el personal de seguridad la sacaran del lugar.

¿Qué dijo Fátima Bosch tras protagonizar conflicto con el director de Miss Universe Tailandia?

Tras su salida del lugar y en compañía de Mis Irak, Fátima dio a conocer su posición frente a lo sucedido dejando claro que, pese a lo dicho por el organizador en su contra, su respeto hacia este país sigue intacto.

La cantante israelí Noa Kirel actúa durante el 70º certamen de belleza Miss Universo en la ciudad costera de Eilat.
Miss México Fátima Bosch alza la voz y denuncia al director de Miss Universo en Tailandia. Foto | Menahem KAHANA.

"Quiero decirles algo a todos ustedes. Saben que como país tienen todo mi respeto, realmente amo Tailandia, los respeto a todos y creo que son personas increíbles, pero lo que acaba de hacer su director no fue respetuoso"

Así mismo, la Miss Universe México, reiteró ante los medios y con la voz entrecortada, reiteró que los comentarios que hizo el hombre no fueron apropiados, además de señalarlo de tener problemas con la organización, “creo que no es justo, porque estoy aquí y hago todo bien, no me meto con nadie. solo trato de ser amable”, agregó.

Por su parte, la organización de Miss Universe compartió un comunicado a través de redes sociales en el que expresó su compromiso con las participantes.

"Juntos nos dedicamos a mantener los más altos estándares de respeto, seguridad e integridad para todas las participantes, el personal y las partes interesadas", dice el texto que ha sido ampliamente difundido por las cuentas oficiales.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Christian Nodal compartió un mensaje en redes que despertó rumores sobre su relación con Ángela Aguilar.

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Ninel Conde se sometió a una queratopigmentación en Nueva York, un procedimiento que cambia el color de ojos de forma permanente.

Lo más superlike

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero