Raúl Ocampo compartió desgarrador testimonio sobre Alejandra Villafañe: "quería que ocurriera un milagro""

El actor Raúl Ocampo, recordó conmovido uno de los momentos más dolorosos en medio de la enfermedad que padeció la fallecida actriz.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity - Alejandra Villafañe en la Nieta Elegida.
Raúl Ocampo hizo conmovedora confesión sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

Raúl Ocampo, uno de los actuales participantes de MasterChef Celebrity, recientemente conmovió en redes sociales al compartir un doloroso testimonio con el que recordó a su novia, Alejandra Villafañe, quien falleció tras luchar contra un cáncer agresivo que la llevó a despedirse de este plano el 21 de octubre de 2023.

¿Cuál fue el doloroso testimonio que compartió Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe?

En medio de una entrevista que concedió al podcast 'Los hombre sí lloran' de Juan Pablo Raba, el actor colombiano abrió su corazón para relatar un desgarrador momento que vivió junto a su pareja en medio de lo difícil que fue afrontar esta compleja enfermedad contra la que luchó por varios meses.

De acuerdo con Ocampo, con frecuencia acudía al baño como un lugar seguro para ir a llorar y desahogarse sin que ella se diera cuenta, intentando hacer el menor ruido posible para no interrumpir su descanso.

"Me acuerdo que hay un día que lo cambia todo, yo me paro así de la cama, ella tenía el sueño muy liviano, yo me imagino que por los medicamentos el dolor y yo me siento en la cama y se me viene el sentimiento", señaló.

Durante la entrevista, el intérprete aseguró que justo en ese momento solo pensaba en que anhelaba que ocurriera un milagro, sin embargo, recordó cómo en ese instante lo que veían sus ojos y lo que pasaba por su cabeza no le estaba ayudando, "Cómo le inyectas fe y esperanza, a algo que no sientes que tenga tanta esperanza", agregó.

Raúl Ocampo en MasterChef Celebrity 2025.
Raúl Ocampo abrió su corazón en reciente entrevista. Foto | Canal RCN.

¿Cómo recordó Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe?

Justo cuando sintió que se le "vino toda la emoción" decidió ponerse en pie para ir al baño, pero cuando eso ocurrió escuchó que Alejandra lo llamó, príncipe, le dijo. Al descubrir que ella estaba despierta, él le contestó pero no pudo voltearse, pues tenía los ojos aguados. Por su parte, la joven le preguntó que si va a llorar en la ducha, y él, conmovido, le confirmó que sí, que eso justamente era lo que iba a hacer.

Villafañe nuevamente lo interrogó para saber si tenía muchas ganas de llorar, y al obtener una respuesta afirmativa, ella estiró sus manos con fuerza y lo invitó a que lloraran juntos, pues ella también tiene muchas ganas de desahogarse.

Alejandra Villafañe en la Nieta Elegida.
La conmovedora confesión de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

El actor que acompañó y cuidó a la también actriz a lo largo de su enfermedad, recordó cómo juntos lloraron desconsoladamente y cómo ese momento fue eterno e infinito.

Hoy en día, el participante de esta décima temporada, honra con su vida a la mujer que amó y que hoy le permite contar un testimonio de cómo incluso pese a no estar en este plano, es su ángel en la tierra.

