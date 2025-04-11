Raúl Ocampo compartió desgarrador testimonio sobre Alejandra Villafañe: "quería que ocurriera un milagro""

Raúl Ocampo, uno de los actuales participantes de MasterChef Celebrity, recientemente conmovió en redes sociales al compartir un doloroso testimonio con el que recordó a su novia, Alejandra Villafañe, quien falleció tras luchar contra un cáncer agresivo que la llevó a despedirse de este plano el 21 de octubre de 2023.

Artículos relacionados Melissa Gate Melissa Gate habría lanzado pulla a reality de Karina García y Yina Calderón: "no están soportando"

¿Cuál fue el doloroso testimonio que compartió Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe?

En medio de una entrevista que concedió al podcast 'Los hombre sí lloran' de Juan Pablo Raba, el actor colombiano abrió su corazón para relatar un desgarrador momento que vivió junto a su pareja en medio de lo difícil que fue afrontar esta compleja enfermedad contra la que luchó por varios meses.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

De acuerdo con Ocampo, con frecuencia acudía al baño como un lugar seguro para ir a llorar y desahogarse sin que ella se diera cuenta, intentando hacer el menor ruido posible para no interrumpir su descanso.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

"Me acuerdo que hay un día que lo cambia todo, yo me paro así de la cama, ella tenía el sueño muy liviano, yo me imagino que por los medicamentos el dolor y yo me siento en la cama y se me viene el sentimiento", señaló.

Durante la entrevista, el intérprete aseguró que justo en ese momento solo pensaba en que anhelaba que ocurriera un milagro, sin embargo, recordó cómo en ese instante lo que veían sus ojos y lo que pasaba por su cabeza no le estaba ayudando, "Cómo le inyectas fe y esperanza, a algo que no sientes que tenga tanta esperanza", agregó.

Raúl Ocampo abrió su corazón en reciente entrevista. Foto | Canal RCN.

¿Cómo recordó Raúl Ocampo a Alejandra Villafañe?

Justo cuando sintió que se le "vino toda la emoción" decidió ponerse en pie para ir al baño, pero cuando eso ocurrió escuchó que Alejandra lo llamó, príncipe, le dijo. Al descubrir que ella estaba despierta, él le contestó pero no pudo voltearse, pues tenía los ojos aguados. Por su parte, la joven le preguntó que si va a llorar en la ducha, y él, conmovido, le confirmó que sí, que eso justamente era lo que iba a hacer.

Villafañe nuevamente lo interrogó para saber si tenía muchas ganas de llorar, y al obtener una respuesta afirmativa, ella estiró sus manos con fuerza y lo invitó a que lloraran juntos, pues ella también tiene muchas ganas de desahogarse.

La conmovedora confesión de Raúl Ocampo sobre Alejandra Villafañe. Foto | Canal RCN.

El actor que acompañó y cuidó a la también actriz a lo largo de su enfermedad, recordó cómo juntos lloraron desconsoladamente y cómo ese momento fue eterno e infinito.

Hoy en día, el participante de esta décima temporada, honra con su vida a la mujer que amó y que hoy le permite contar un testimonio de cómo incluso pese a no estar en este plano, es su ángel en la tierra.