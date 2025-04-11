Laura González sorprendió al revelar cuántos procedimientos estéticos se ha realizado
Laura González se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas en una reciente dinámica que hizo en redes sociales.
Laura González, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente llamó la atención en redes sociales al mostrarse sincera sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado, tema que frecuentemente genera interés entre los internautas.
¿Qué procedimientos se ha realizado Laura González? Esto dijo
En medio de la dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, la modelo se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades sobre su vida, sin embargo, según lo comentó hubo una pregunta que se repitió varias veces.
"Bebés, tengo muchas preguntas sobre mi c0la, que si es operada, amores no, qué c1rugías tengo yo, yo jamás las he negado y todas me las ha hecho mi mismo cirujano", fueron las primeras palabras de la llanera por medio de sus historias.
¿Cuáles procedimientos estéticos se ha realizado Laura González en su cuerpo
Según lo comentó la también empresaria colombiana, hace un tiempo se hizo la rinoplastia, también tiene el busto y, hace muchísimos años se realizó una liposucción, "esas son las c1rugías que yo tengo", agregó.
De acuerdo con la exhabitante de la casa más famosa del país, ella nació con c0la, pero sin s3nos, por lo que reiteró que esta parte de su cuerpo es natural, además de señalar que es heredada de su madre.
¿Cuántos procedimientos estéticos se ha realizado Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?
Como era de esperarse, las declaraciones de la creadora de contenido no pasaron desapercibas entre los internautas, quienes dejaron ver su opinión sobre lo dicho por la mujer.
"Ella es muy hermosa pero ya no le creo lo que dice", "Naturalmente con lipotransferencia", "Auto pregunta", " Ahora dice que es tan natural como su cara", "Se hacen lipotransferencia dicen despues que es natural", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas.
Por ahora, la joven influenciadora recordada por su múltiples discusiones con Karina García en La casa de los famosos Colombia, se mantiene enfocada en seguir generando contenido para sus seguidores, así como en sus proyectos personales como modelo de diferentes marcas.Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike