Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Laura González sorprendió al revelar cuántos procedimientos estéticos se ha realizado

Laura González se mostró abierta a responder todo tipo de preguntas en una reciente dinámica que hizo en redes sociales.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Laura González durante entrevista en Buen día Colombia.
Laura González reveló cuántos procedimientos se ha realizado. Foto | Buen día Colombia.

Laura González, exparticipante de la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, recientemente llamó la atención en redes sociales al mostrarse sincera sobre los procedimientos estéticos que se ha realizado, tema que frecuentemente genera interés entre los internautas.

Artículos relacionados

¿Qué procedimientos se ha realizado Laura González? Esto dijo

En medio de la dinámica de preguntas y respuestas que llevó a cabo en su cuenta de Instagram, la modelo se mostró abierta a responder todo tipo de curiosidades sobre su vida, sin embargo, según lo comentó hubo una pregunta que se repitió varias veces.

Artículos relacionados

"Bebés, tengo muchas preguntas sobre mi c0la, que si es operada, amores no, qué c1rugías tengo yo, yo jamás las he negado y todas me las ha hecho mi mismo cirujano", fueron las primeras palabras de la llanera por medio de sus historias.

Artículos relacionados

¿Cuáles procedimientos estéticos se ha realizado Laura González en su cuerpo

Según lo comentó la también empresaria colombiana, hace un tiempo se hizo la rinoplastia, también tiene el busto y, hace muchísimos años se realizó una liposucción, "esas son las c1rugías que yo tengo", agregó.

Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Este es el número de procedimientos estéticos que se ha realizado Laura González. Foto | Canal RCN.

De acuerdo con la exhabitante de la casa más famosa del país, ella nació con c0la, pero sin s3nos, por lo que reiteró que esta parte de su cuerpo es natural, además de señalar que es heredada de su madre.

¿Cuántos procedimientos estéticos se ha realizado Laura González, exparticipante de La casa de los famosos Colombia?

Como era de esperarse, las declaraciones de la creadora de contenido no pasaron desapercibas entre los internautas, quienes dejaron ver su opinión sobre lo dicho por la mujer.

Laura González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Laura González dio a conocer qué procedimientos estéticos se ha realizado. Foto | Canal RCN.

"Ella es muy hermosa pero ya no le creo lo que dice", "Naturalmente con lipotransferencia", "Auto pregunta", " Ahora dice que es tan natural como su cara", "Se hacen lipotransferencia dicen despues que es natural", son algunos de los comentarios que se pueden leer por parte de los internautas.

Por ahora, la joven influenciadora recordada por su múltiples discusiones con Karina García en La casa de los famosos Colombia, se mantiene enfocada en seguir generando contenido para sus seguidores, así como en sus proyectos personales como modelo de diferentes marcas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero