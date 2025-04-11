Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano tendría nuevo amor: el reflejo en un video la habría delatado

Se viralizó un video en el que se puede observar el que sería el reflejo de Aida Victoria Merlano en un lujoso auto del que sería su pareja.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Aida Victoria Merlano
Aida Victoria Merlano tendría nuevo amor: el reflejo en un video la habría delatado | Foto del Canal RCN y Freepik.

El nombre de la influencer Aida Victoria Merlano no deja de resonar en las plataformas digitales por distintas razones, entre las más mencionadas se encuentra su separación y el que sería su nueva pareja sentimental.

Artículos relacionados

¿Aida Victoria tiene nueva pareja tras terminar con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada, con quien tuvo un hijo hace poco. Pasó el tiempo y salieron a la luz los problemas de pareja que tenían.

No obstante, en medio de la polémica, se sumó un nuevo hombre del que se dice que sería el compañero sentimental de la creadora de contenido.

Diferentes videos e imágenes se han compartido del hombre con el que Aida Victoria aparentemente estaría saliendo, se trata del empresario de autos Felipe Zapata.

Aida Victoria Merlano
Todo parece indicar que Aida Victoria Merlano ya no estaría soltera | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video del reflejo de Aida Victoria Merlano con quien sería su nuevo novio?

Aunque no ha habido un pronunciamiento como tal por parte de la influencer, hay señales que indicarían que se habría dado una nueva oportunidad en el amor. En efecto, resulta que a los internautas no se les pasa y nada y notaron el reflejo de Merlano en un video que compartió Felipe Zapata.

A través de historias en Instagram, el empresario subió un clip en el que se ve que se encuentra manejando un lujoso auto, pero no se percató de que mediante el reflejo de la pantalla del medio de transporte se iba a ver su acompañante.

En ese orden de ideas, es visible la silueta de Aida Victoria Merlano, según los comentarios de los seguidores y usuarios digitales. Por obvias razones, el video causó distintas reacciones.

 

¿Qué opinaron los internautas sobre Aida Victoria Merlano?

Como han pasado pocos meses desde que Aida Victoria Merlano rompió sentimentalmente con Juan David Tejada, las opiniones en redes sociales se encuentran divididas; mientras que unos la felicitan por darse una aparente oportunidad amorosa, otros la tachan por haberlo hecho tan rápido.

Artículos relacionados

Así las cosas, se leen posturas como: "En 8 meses sale hablando mal de él", "Que viva en amor", "Amo el hecho de que Aida se pueda ir de una relación donde no está feliz", "Mire que Aida se mira en el espejo", "No se dan tiempo ni de estar solas".

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

Miss Universo Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia, ¿qué pasó?

Miss México, Fátima Bosch, tuvo tenso cruce en Miss Universo y desde Colombia hubo pronunciamiento sobre la situación.

Esposo e hijos de Anahi de RBD Anahí

Anahí presumió su lujosa decoración de navidad en casa

Anahí encendió el espíritu navideño desde noviembre y dejó ver su espectacular decoración, entre luces cálidas, tonos rojos y mucha emoción festiva.

Lo más superlike

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

TGO, el hermano de Juan Fernando Quintero sorprendió con un lanzamiento junto al ganador de La casa de los famosos, Altafulla.

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?