Aida Victoria Merlano tendría nuevo amor: el reflejo en un video la habría delatado

El nombre de la influencer Aida Victoria Merlano no deja de resonar en las plataformas digitales por distintas razones, entre las más mencionadas se encuentra su separación y el que sería su nueva pareja sentimental.

¿Aida Victoria tiene nueva pareja tras terminar con Juan David Tejada?

Aida Victoria Merlano terminó con Juan David Tejada, con quien tuvo un hijo hace poco. Pasó el tiempo y salieron a la luz los problemas de pareja que tenían.

No obstante, en medio de la polémica, se sumó un nuevo hombre del que se dice que sería el compañero sentimental de la creadora de contenido.

Diferentes videos e imágenes se han compartido del hombre con el que Aida Victoria aparentemente estaría saliendo, se trata del empresario de autos Felipe Zapata.

Todo parece indicar que Aida Victoria Merlano ya no estaría soltera | Foto del Canal RCN.

¿Cuál es el video del reflejo de Aida Victoria Merlano con quien sería su nuevo novio?

Aunque no ha habido un pronunciamiento como tal por parte de la influencer, hay señales que indicarían que se habría dado una nueva oportunidad en el amor. En efecto, resulta que a los internautas no se les pasa y nada y notaron el reflejo de Merlano en un video que compartió Felipe Zapata.

A través de historias en Instagram, el empresario subió un clip en el que se ve que se encuentra manejando un lujoso auto, pero no se percató de que mediante el reflejo de la pantalla del medio de transporte se iba a ver su acompañante.

En ese orden de ideas, es visible la silueta de Aida Victoria Merlano, según los comentarios de los seguidores y usuarios digitales. Por obvias razones, el video causó distintas reacciones.

¿Qué opinaron los internautas sobre Aida Victoria Merlano?

Como han pasado pocos meses desde que Aida Victoria Merlano rompió sentimentalmente con Juan David Tejada, las opiniones en redes sociales se encuentran divididas; mientras que unos la felicitan por darse una aparente oportunidad amorosa, otros la tachan por haberlo hecho tan rápido.

Así las cosas, se leen posturas como: "En 8 meses sale hablando mal de él", "Que viva en amor", "Amo el hecho de que Aida se pueda ir de una relación donde no está feliz", "Mire que Aida se mira en el espejo", "No se dan tiempo ni de estar solas".