Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia, ¿qué pasó?

Miss México, Fátima Bosch, tuvo tenso cruce en Miss Universo y desde Colombia hubo pronunciamiento sobre la situación.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Miss Universo
Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia | Foto de Freepik.

Una polémica ha estado rondando a Miss Universo por los tratos que recibió Miss México, Fátima Bosch, en el inicio de la concentración en Tailandia.

Ante esto, la organización de Miss Universe Colombia se pronunció manifestado el apoyo para la candidata mexicana. Según lo que se lee, se dio a conocer que el día de concentración estuvo complejo en Miss Universo.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la polémica de Miss México en la concentración de Miss Universo, en Tailandia?

La polémica con Fátima Bosch se dio porque el día de la imposición de bandas oficiales del certamen de belleza la mexicana fue expulsada. Esta decisión causó controversia en las redes sociales.

Lo anterior fue consecuencia de un conflicto entre Raúl Rocha Cantú, actual propietario de Miss Universo en México, y el director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Entonces, Fátima tuvo un cruce de palabras con Nawat, la reina acusó al hombre de tratarla de "tonta" y otros calificativos. Todo porque en México no se publicó material promocional de Tailandia.

 

Artículos relacionados

¿Cómo se pronunció Miss Universe Colombia en apoyo a Miss México?

Fátima tomó la decisión de salir y el encargado llamó a seguridad para que eso se hiciera efectivo, así que desde Colombia se manifestó el apoyo para la mexicana.

"La representante de México, Fátima Bosch, alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones, y en conclusión: por las mujeres", se lee en la misiva.

De igual forma, se reiteró el derecho a hablar, a la vez que decir lo que se piensa y siente. Esto sin tener que imponerse en situaciones que generan incomodidad.

"Este certamen debe ser una celebración del empoderamiento de la mujer, del derecho a pensar distinto y a expresarse libremente", según Miss Universe Colombia.

Reinado
Polémica con Miss México en concentración de Miss Universo 2025 | Foto de Freepik.

Artículos relacionados

Finalmente, se comunicó que la esencia de Miss Universo es inspirar a las nuevas generaciones sin tener que recurrir a las ofensas y actos poco positivos.

Cabe añadir que en redes sociales empezó a circular un video en el que, aparentemente, el director de Miss Universo Tailandia pidió disculpas, siendo enfático en que su intensión no era faltarle el respeto a la mexicana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

Esposo e hijos de Anahi de RBD Anahí

Anahí presumió su lujosa decoración de navidad en casa

Anahí encendió el espíritu navideño desde noviembre y dejó ver su espectacular decoración, entre luces cálidas, tonos rojos y mucha emoción festiva.

Andrea Valdiri prende las redes con posible ingreso a La Mansión de Luinny Andrea Valdiri

Andrea Valdiri desata rumores sobre su llegada a La Mansión de Luinny: ¡La foto sería la prueba!

Rumores apuntan a que Andrea Valdiri podría unirse a La Mansión de Luinny, fans especulan tras foto de la influencer.

Lo más superlike

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

TGO, el hermano de Juan Fernando Quintero sorprendió con un lanzamiento junto al ganador de La casa de los famosos, Altafulla.

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?