Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia, ¿qué pasó?

Una polémica ha estado rondando a Miss Universo por los tratos que recibió Miss México, Fátima Bosch, en el inicio de la concentración en Tailandia.

Ante esto, la organización de Miss Universe Colombia se pronunció manifestado el apoyo para la candidata mexicana. Según lo que se lee, se dio a conocer que el día de concentración estuvo complejo en Miss Universo.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

¿Cuál fue la polémica de Miss México en la concentración de Miss Universo, en Tailandia?

La polémica con Fátima Bosch se dio porque el día de la imposición de bandas oficiales del certamen de belleza la mexicana fue expulsada. Esta decisión causó controversia en las redes sociales.

Lo anterior fue consecuencia de un conflicto entre Raúl Rocha Cantú, actual propietario de Miss Universo en México, y el director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Entonces, Fátima tuvo un cruce de palabras con Nawat, la reina acusó al hombre de tratarla de "tonta" y otros calificativos. Todo porque en México no se publicó material promocional de Tailandia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

¿Cómo se pronunció Miss Universe Colombia en apoyo a Miss México?

Fátima tomó la decisión de salir y el encargado llamó a seguridad para que eso se hiciera efectivo, así que desde Colombia se manifestó el apoyo para la mexicana.

"La representante de México, Fátima Bosch, alzó la voz por ella, por sus compañeras, por sus naciones, y en conclusión: por las mujeres", se lee en la misiva.

De igual forma, se reiteró el derecho a hablar, a la vez que decir lo que se piensa y siente. Esto sin tener que imponerse en situaciones que generan incomodidad.

"Este certamen debe ser una celebración del empoderamiento de la mujer, del derecho a pensar distinto y a expresarse libremente", según Miss Universe Colombia.

Polémica con Miss México en concentración de Miss Universo 2025 | Foto de Freepik.

Artículos relacionados Aída Victoria Merlano Aida Victoria Merlano tendría nuevo amor: el reflejo en un video la habría delatado

Finalmente, se comunicó que la esencia de Miss Universo es inspirar a las nuevas generaciones sin tener que recurrir a las ofensas y actos poco positivos.

Cabe añadir que en redes sociales empezó a circular un video en el que, aparentemente, el director de Miss Universo Tailandia pidió disculpas, siendo enfático en que su intensión no era faltarle el respeto a la mexicana.