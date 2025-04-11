Valentina y Alejandra apostaron 20 mil a quien ganaría el reto en Masterchef, ¿Quién ganó?

Mientras las cuatro cocineras preparaban sus platos en MasterChef Celebrity Colombia, dos concursantes en el balcón hicieron sus apuestas sobre quién se llevaría la victoria.

¿Qué apostaron las participantes durante el reto de salvación en MasterChef Celebrity Colombia?

La competencia en MasterChef Celebrity, estuvo marcada por un emocionante reto de salvación en la que cuatro cocineras: Carolina, Violeta, Patricia y Michelle debían deleitar a los dos chefs y salvarse de eliminación.

Por lo que Pichingo, Valentina y Alejandra, debatieron entre quien debía ganar el reto, el humorista por supuesto se inclinó por la actriz Patricia Grisales, mientras que Valentina y Alejandra pensaron que Violeta sería la vencedora.

Aunque Valentina cambió de opinión y prefirió a Michelle a último minuto, Alejandra ofreció 10 mil pesos a que Violeta ganaba, por lo que Taguado subió la apuesta a 15 mil, pero finalmente la actriz Ávila la llevó a 20 mil, apostando que la presentadora sería quien saldría victoriosa.

Valentina y Alejandra apostaron 20 mil en MasterChef: ¿quién ganó el reto de salvación?. (Foto: Canal RCN)

¿Quién ganó la apuesta de MasterChef Celebrity Colombia?

Aunque los nervios estaban a flor de piel, las cuatro presentaron muy buenos platos y deleitaron el paladar de los dos chefs: Nicolás de Zubiría y Jorge Rausch.

En este mismo reto, Patricia se mostró sensible y no estuvo en su mejor estado de ánimo, ya que los nervios le jugaron una mala pasada.

Sin embargo, en el atril, a Carolina le falló el punto de sal, lo que redujo su puntaje; a Patricia le elogiaron su plato a pesar de su dolor y estado de ánimo, pero Michelle y Violeta tuvieron los dos mejores platos, consiguiendo el anhelado ‘cachete’ de Rausch.

Finalmente, Michelle, se llevó la victoria y ahora hará parte del balcón junto con Pichingo, Valentina y Alejandra.

Mientras que Violeta, Patricia y Carolina se enfrentaran en un nuevo reto de eliminación y una de las tres dejará la cocina más importante del mundo para siempre.

Y no solo este episodio estuvo marcado por el reto de salvación; Claudia Bahamón dio una triste noticia a los cocineros: Raúl Ocampo deberá estar varios días fuera de la competencia tras un accidente en el reto anterior, y cuando regrese, tendrá que ponerse el delantal negro.