Mariana Zapata ingresó a La casa de Alofoke y dijo frente a Jlexis que está soltera

Mariana Zapata pisó La casa de Alofoke 2, mismo reality en el que se encuentra su ahora ex Jlexis.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Mariana Zapata
Mariana Zapata ingresó a La casa de Alofoke y dijo frente a Jlexis que está soltera | Foto del Canal RCN.

La influencer y modelo Mariana Zapata se sumó a las tendencias de los realities en República Dominicana, así que llegó a La casa de Alofoke 2.

Se venía diciendo que la paisa iba a viajar hasta el país Caribe para estar en el reality de convivencia y así fue, llegó como nueva participante.

¿Cómo fue la llegada de Mariana Zapata a La casa de Alofoke 2?

Las puertas se abrieron para la influencer, quien fue recibida con aplausos y abrazos. Sin embargo, la atención también recayó en Jlexis, ya que es muy cercano a Zapata.

Se anunció que Mariana será parte de la convivencia, llegó de manera voluntaria tras acuerdos. Sorprendió porque le preguntaron sobre su estado civil y anunció que estaba soltera, es decir, sin ser la pareja de Jlexis.

Mariana Zapata
Mariana Zapata ahora es participante de La casa de Alofoke | Foto del Canal RCN.

¿Qué dijo Mariana Zapata sobre Jlexis?

Jlexis ha estado cercano a otra mujer, pero puede que todo cambie. A partir de ello, Mariana Zapata se pronunció.

"No vine a dañar lo que hay entre ustedes, la energía o incomodarlos. No quiero que las niñas se predispongan conmigo porque yo no vine a luchar por un hombre, a robar un marido... No vengo a meter presión y con ningún plan", señaló la modelo paisa.

Así las cosas, remarcó que llegó al reality como todos. En un principio no había aceptado, pero luego se le dio la oportunidad y no la desaprovechó. Por su parte, su excompañero Jlexis expresó que él no pensaba que Mariana fuese a pisar La casa de Alofoke.

En efecto, la también empresaria colombiana remarcó que intentaron retarla y por eso es que se encuentra en el mencionado formato de convivencia en el que cualquier cosa puede suceder, en especial por el estado civil que aclaró.

De hecho, el mismo Alofoke comenzó a decir al frente de todos que cualquier hombre puede conquistar a Mariana Zapata, algo a lo que la antioqueña no se negó, aunque precisó que ese no era su objetivo en el reality e incluso remarcó que durará el tiempo que el público decida que ella debe estar.

