Anahí presumió su lujosa decoración de navidad en casa

Anahí encendió el espíritu festivo apenas inició noviembre y decidió compartir con sus seguidores el resultado de su entusiasmo por esta festividad, con un elegante y simbólico look de catrina, la cantante mostró orgullosamente cómo su hogar ya está transformado por completo para recibir la Navidad.

¿Cómo es la decoración navideña que eligió Anahí para su hogar?

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD dejó ver su impresionante árbol navideño, lleno de colores cálidos, luces brillantes y adornos en tonos rojos que evocan la tradición y el encanto clásico de estas fechas.

Y aunque no escribió una frase ni añadió explicaciones, las imágenes fueron suficientes para contagiar de emoción a sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y ternura al verla tan feliz y conectada con esta época especial del año.

¿Qué reacción generó en los seguidores de Anahí?

Sus seguidores celebraron su entusiasmo y resaltaron que su alegría es contagiosa, pues demuestra que nunca es demasiado pronto para disfrutar la magia navideña con comentarios llenos de cariño expresaron sentirse identificados con la emoción de la artista por estas fechas.

Apenas empieza noviembre pero Anahí ya tiene su hogar listo para la Navidad. | Foto AFP/ Rodrigo Varela

Cabe destacar que Anahí venía de compartir un contenido muy distinto horas antes, cuando reconoció y honró la tradición del Día de Muertos luciendo un maquillaje de catrina.

¿Qué dijo Anahí sobre su rol como mamá en este tipo de festividades?

Además de mostrar su entusiasmo por las festividades, habló sobre su dedicación como madre y la importancia de formar un ejemplo positivo para sus hijos, y expresó su deseo de que, algún día, ellos se sientan orgullosos de la mujer que es, más allá de su carrera artística.