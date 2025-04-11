Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Anahí presumió su lujosa decoración de navidad en casa

Anahí encendió el espíritu navideño desde noviembre y dejó ver su espectacular decoración, entre luces cálidas, tonos rojos y mucha emoción festiva.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Esposo e hijos de Anahi de RBD
Familia de Anahí/AFP: Rodrigo Varela

Anahí encendió el espíritu festivo apenas inició noviembre y decidió compartir con sus seguidores el resultado de su entusiasmo por esta festividad, con un elegante y simbólico look de catrina, la cantante mostró orgullosamente cómo su hogar ya está transformado por completo para recibir la Navidad.

Artículos relacionados

¿Cómo es la decoración navideña que eligió Anahí para su hogar?

A través de un video compartido en sus historias de Instagram, la exintegrante de RBD dejó ver su impresionante árbol navideño, lleno de colores cálidos, luces brillantes y adornos en tonos rojos que evocan la tradición y el encanto clásico de estas fechas.

Y aunque no escribió una frase ni añadió explicaciones, las imágenes fueron suficientes para contagiar de emoción a sus seguidores, quienes reaccionaron con sorpresa y ternura al verla tan feliz y conectada con esta época especial del año.

Artículos relacionados

¿Qué reacción generó en los seguidores de Anahí?

Sus seguidores celebraron su entusiasmo y resaltaron que su alegría es contagiosa, pues demuestra que nunca es demasiado pronto para disfrutar la magia navideña con comentarios llenos de cariño expresaron sentirse identificados con la emoción de la artista por estas fechas.

Anahí
Apenas empieza noviembre pero Anahí ya tiene su hogar listo para la Navidad. | Foto AFP/ Rodrigo Varela

Cabe destacar que Anahí venía de compartir un contenido muy distinto horas antes, cuando reconoció y honró la tradición del Día de Muertos luciendo un maquillaje de catrina.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Anahí sobre su rol como mamá en este tipo de festividades?

Además de mostrar su entusiasmo por las festividades, habló sobre su dedicación como madre y la importancia de formar un ejemplo positivo para sus hijos, y expresó su deseo de que, algún día, ellos se sientan orgullosos de la mujer que es, más allá de su carrera artística.

Anahí también habló recientemente sobre su rol como mamá y su deseo de ser ejemplo para sus hijos.
Anahí también habló recientemente sobre su rol como mamá y su deseo de ser ejemplo para sus hijos. (Rodrigo Varela / Getty Images via AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Karina García, Yina Calderón Influencers

Revelan los primeros nominados de 'La mansión de Luinny', ¿Karina y Yina en riesgo de eliminación?

Por el momento, seis participantes se encuentran nominados en 'La mansión de Luinny'. Fan de Karina García y Yina Calderón se preocupan.

Miss Universo Miss Universe Colombia

Miss Universe Colombia apoya a Miss México tras enfrentamiento en Tailandia, ¿qué pasó?

Miss México, Fátima Bosch, tuvo tenso cruce en Miss Universo y desde Colombia hubo pronunciamiento sobre la situación.

Andrea Valdiri prende las redes con posible ingreso a La Mansión de Luinny Andrea Valdiri

Andrea Valdiri desata rumores sobre su llegada a La Mansión de Luinny: ¡La foto sería la prueba!

Rumores apuntan a que Andrea Valdiri podría unirse a La Mansión de Luinny, fans especulan tras foto de la influencer.

Lo más superlike

TGO, hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla. Talento nacional

Hermano de Juan Fernando Quintero lanza canción junto a Altafulla y causa revuelo en redes sociales

TGO, el hermano de Juan Fernando Quintero sorprendió con un lanzamiento junto al ganador de La casa de los famosos, Altafulla.

Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity MasterChef Celebrity Colombia

Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue Talento internacional

Famosa pareja del entretenimiento confirmó su ruptura: así fue

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?