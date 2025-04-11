Juliana Calderón estalla contra Ana del Castillo tras comentarios despectivos sobre Yina

En medio de la polémica que ha generado las recientes declaraciones que hizo Ana del Castillo y Andrea Valdirien contra de Yina Calderón, recientemente una de las hermanas de la empresaria de fajas rompió el silencio para salir a defenderla.

Artículos relacionados Talento nacional Raúl Ocampo compartió desgarrador testimonio sobre Alejandra Villafañe: "quería que ocurriera un milagro""

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre las recientes declaraciones Ana del Castillo?

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Juliana Calderónno se guardó nada y, fiel a su estilo no dudó en arremeter contra la creadora de contenido y cantante, especialmente esta última, a quien acusó de tenerle envidia a su hermana.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón se despidió de sus compañeros tras anunciar su retiro de La mansión de Luinny

"Voy a hablar de estos dos personajes, la primera Valdiri, qué puedo decir de Valdiri, no voy a opinar nada de ella porque me da tristeza que se ponga a llorar2", señaló insistiendo en que le da "pesar" pensar en que cuando Yina salga del reality nuevamente la haga llorar, tal y como lo hizo el pasado 18 de octubre luego de su renuncia.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón es sancionada tras romper las reglas en La mansión de Luinny

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a las declaraciones de Ana del Castillo en contra de Yina Calderón?

Luego de referirse a la barranquillera, la menor de las hermanas Calderón no dudó en dar su opinión sobre la intérprete, refiriéndose a ella con ironía como la cantante a la que "la carrera no ha pegado".

"Vive ardida porque a mi hermana sí le han salido contratos, porque sí está triunfando, porque la conoce todo el mundo, y este personaje ni una entrada le compran, y viene a hablar del físico de otras personas y tiene la cara en el rab0, entonces pobrecita", fueron las contundentes palabras de la influenciadora.

Así mismo, Juliana reiteró que siente tristeza de la artista y Valdiri porque mientras su hermana se encuentra en otros países, y el otro año se irá a otro destino, ellas continúan hablando de manera despectiva de su hermana.

Juliana Calderón le respondió a Ana del Castillo. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la dura respuesta de Juliana Calderón a Ana del Castillo?

Por último, la joven Calderón, invitó en un tono evidentemente sarcástico a Ana del Castillo, para que mejor se enfoque en su carrera para que pueda darse a conocer en Colombia.

"Enfócate en eso linda, qué te pasa, deja los tr4umas con mi hermana, deja la envidia que ella si esta triunfando y tú no, tú estas quedada, nadie te compra una entrada, supérala cariño", concluyó la mujer.

Así le respondió Juliana Calderón a Ana del Castillo. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Ana del Castillo sobre Yina Calderón?

La polémica surgió a raíz de unos comentarios que Ana lanzó en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en los que además de asegurar que era "Team machi", la acusó de "fea y tarasca", mientras se encontraba junto a Andrea Valdiri en pleno concierto.