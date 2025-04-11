Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Juliana Calderón estalla contra Ana del Castillo tras comentarios despectivos sobre Yina

A través de su cuenta de Instagram, Juliana Calderón no se guardó nada y arremetió contra la cantante vallenata.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Ana del Castillo llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos - Juliana Calderón en el after de La casa de los famosos Colombia.
La respuesta de Juliana Calderón a Ana del Castillo y Andrea Valdiri. Foto | JORGE GUERRERO - Canal RCN.

En medio de la polémica que ha generado las recientes declaraciones que hizo Ana del Castillo y Andrea Valdirien contra de Yina Calderón, recientemente una de las hermanas de la empresaria de fajas rompió el silencio para salir a defenderla.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Juliana Calderón sobre las recientes declaraciones Ana del Castillo?

A través de las historias en su cuenta de Instagram, Juliana Calderónno se guardó nada y, fiel a su estilo no dudó en arremeter contra la creadora de contenido y cantante, especialmente esta última, a quien acusó de tenerle envidia a su hermana.

Artículos relacionados

"Voy a hablar de estos dos personajes, la primera Valdiri, qué puedo decir de Valdiri, no voy a opinar nada de ella porque me da tristeza que se ponga a llorar2", señaló insistiendo en que le da "pesar" pensar en que cuando Yina salga del reality nuevamente la haga llorar, tal y como lo hizo el pasado 18 de octubre luego de su renuncia.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Juliana Calderón a las declaraciones de Ana del Castillo en contra de Yina Calderón?

Luego de referirse a la barranquillera, la menor de las hermanas Calderón no dudó en dar su opinión sobre la intérprete, refiriéndose a ella con ironía como la cantante a la que "la carrera no ha pegado".

"Vive ardida porque a mi hermana sí le han salido contratos, porque sí está triunfando, porque la conoce todo el mundo, y este personaje ni una entrada le compran, y viene a hablar del físico de otras personas y tiene la cara en el rab0, entonces pobrecita", fueron las contundentes palabras de la influenciadora.

Así mismo, Juliana reiteró que siente tristeza de la artista y Valdiri porque mientras su hermana se encuentra en otros países, y el otro año se irá a otro destino, ellas continúan hablando de manera despectiva de su hermana.

Juliana Calderón junto a Vicky Berrío en el after de La casa de los famosos Colombia 2025.
Juliana Calderón le respondió a Ana del Castillo. Foto | Canal RCN.

¿Cuál fue la dura respuesta de Juliana Calderón a Ana del Castillo?

Por último, la joven Calderón, invitó en un tono evidentemente sarcástico a Ana del Castillo, para que mejor se enfoque en su carrera para que pueda darse a conocer en Colombia.

"Enfócate en eso linda, qué te pasa, deja los tr4umas con mi hermana, deja la envidia que ella si esta triunfando y tú no, tú estas quedada, nadie te compra una entrada, supérala cariño", concluyó la mujer.

Ana del Castillo llega a la 24ª ceremonia anual de los Premios Grammy Latinos.
Así le respondió Juliana Calderón a Ana del Castillo. Foto | Canal RCN.

¿Qué dijo Ana del Castillo sobre Yina Calderón?

La polémica surgió a raíz de unos comentarios que Ana lanzó en contra de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en los que además de asegurar que era "Team machi", la acusó de "fea y tarasca", mientras se encontraba junto a Andrea Valdiri en pleno concierto.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Selena Gomez y Benny Blanco Selena Gómez

Selena Gómez reveló lo que sintió el día siguiente de su boda: "Pensé que me iba a morir"

A semanas de su boda, Selena Gómez reveló que, tras decir “sí, acepto”, un pensamiento aterrador invadió su mente, sorprendiendo a todos.

Vanessa Pulgarín Miss Universo

Vanessa Pulgarín recibió la banda oficial de Colombia en Miss Universo: usó imponente atuendo

Vanessa Pulgarín espera representar a Colombia de la mejor forma en Miss Universo 2025, le dieron su banda en Tailandia.

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo Jorge Rausch

Jorge Rausch rompió el silencio acerca de tener una relación con una mujer más joven: esto dijo

Jorge Rausch se pronunció acerca de lo que ha sentido al tener una relación con una mujer más joven que él.

Lo más superlike

Escándalo previo al cierre de “Stranger Things”: Millie Bobby Brown acusa a David Harbour Viral

Millie Bobby Brown habría acusado a David Harbour en el rodaje de ‘Stranger Things’: Esto se sabe

Millie Bobby Brown habría hecho graves denuncias contra el actor David Harbour antes del rodaje final de Stranger Things.

La emotiva despedida en vivo de Valentina Taguado, Johana Velandia con Hassam tras su renuncia. Hassam

Valentina Taguado y Johana Velandia se despiden en vivo de Hassam con emotiva videollamada

Evaluna Montaner afección de salud Evaluna Montaner

¿Qué son aftas bucales, afección que sufre Evaluna Montaner?

Olivia Culpo y Mario Lopez hablan en el escenario del certamen Miss Universo 2021. Talento internacional

Fátima Bosch, Miss México, rompió el silencio y denunció al director de Miss Universo en Tailandia

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero