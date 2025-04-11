Béele visitó un restaurante en Bogotá y firmó un autógrafo en un plato

Béele en medio de la expectativa por sus seis conciertos en Bogotá, decidió aprovechar para disfrutar de la gastronomía local y dejar huella en uno de los sitios favoritos de celebridades internacionales.

El barranquillero visitó el restaurante que recientemente fue escogido por Luis Miguel durante su paso por Colombia y protagonizó un gesto que llamó la atención tanto del público como del personal del lugar, y además de compartir con comensales y empleados que lo reconocieron, se aseguró de agradecer la atención dejando un recuerdo que ahora lo ubica junto a grandes figuras de la música.

¿Qué llevó a Béele al reconocido restaurante y cuánto gastó?

Béele llegó al restaurante ubicado en la zona G de Bogotá, conocido por su propuesta de parrilla argentina, un lugar que ha recibido a múltiples personalidades, entre ellas el ‘Sol de México’, quien cenó allí meses atrás durante su gira.

A pesar de que el establecimiento quiso atenderlo como cortesía un gesto habitual cuando figuras públicas lo visitan, Béele declinó cualquier invitación y pidió pagar la totalidad de su consumo.

La cuenta superó el millón de pesos, reflejo de una experiencia culinaria que incluyó platillos tradicionales como chunchullo y mollejas, especialidades de la casa, y en lugar de centrarse en bebidas alcohólicas, el artista optó por probar varios postres del menú, destacando así su gusto por lo dulce.

¿Qué gesto dejó Béele para el restaurante y sus fans?

Más allá del monto pagado o de los platos elegidos, hubo un detalle que marcó la noche, Béele firmó uno de los emblemáticos platos que reposan en la pared de la fama del restaurante, un espacio dedicado a los artistas que han visitado el lugar.

Béele pagó su cuenta completa en un restaurante exclusivo de Bogotá y dejó su firma junto a leyendas. (AFP: Romain Maurice )

Esta tradición le permite ahora compartir espacio con leyendas y celebridades como Luis Miguel, Carlos Vives, Fito Páez, Rey Ruiz, Andrea Valdiri y otras figuras destacadas del entretenimiento.

Y no dudó en tomarse fotos y atender a los asistentes que lo reconocieron, demostrando cercanía con los seguidores que lo han visto crecer.

¿Por qué para Béele este momento es tan importante para su carrera?

El gesto llega justo antes de un logro histórico: Béele será el primer artista en llenar seis fechas consecutivas en el Movistar Arena, los días 14, 15, 16, 21, 22 y 27 de noviembre.

Antes de llenar seis Movistar Arena, Béele conquistó Bogotá con talento, sencillez y un gesto elegante. (AFP / Romain Mauric)

Tras su colaboración con Shakira y Ed Sheeran en Las caderas no mienten y su presencia en premiaciones internacionales, el músico ha consolidado una trayectoria que lo posiciona como una de las nuevas fuerzas musicales de Colombia para el mundo.

Con talento, cercanía y agradecimiento hacia su público, Béele continúa sumando momentos memorables en la capital, donde no solo se prepara para brillar en el escenario, sino también para seguir conectando con quienes lo han apoyado desde el inicio.