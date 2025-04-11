Karina García intentó hacer una maniobra tipo Spider-Man y casi termina en el suelo | VIDEO

Karina García, quien es exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025, expandió su visibilidad y se encuentra en un reality de República Dominicana, el cual lleva el nombre de La mansión de Luinny.

Dicho reality solo dura un mes, el público decide quién se va y quién se queda. Por el momento, la modelo colombiana va liderando la tabla de posiciones, es decir, es la más votada.

¿Cuál es la maniobra de Spider-Man que hizo Karina García?

Como pasa en estos formatos de convivencia, las emociones se elevan. En ese sentido, la participación de Karina García ha dado mucho para hablar, tanto en aspectos positivos como negativos.

Precisamente, comenzó a esparcirse un video en las distintas redes sociales en el que la antioqueña estaba enseñándole al público a hacer la maniobra de Spider-Man, así que preocupó porque por poco y cae al suelo.

Karina García aceptó ser parte de 'La mansión de Luinny' | Foto del Canal RCN.

Karina García se encontraba compartiendo un momento de esparcimiento con Ana Carolina y el artista conocido como El Futurony, ahí fue cuando les mostró la maniobra de Spider-Man.

En efecto, la influencer paisa fue sostenida por el artista dominicano, pero la risa se consumió de la modelo y eso hizo que su compañero se desestabilizara, razón por la que contó con la suerte de que El Futurony tuviese fuerza, pues, de lo contrario, el resultado hubiese sido otro y García estaría en el piso.

Después de esto, intentaron la maniobra con Ana Carolina y ella sí lo puedo hacer, todo quedó consignado en las cámaras 24/7 de La mansión de Luinny, aquí el video:

¿Cómo ha sido la participación de Karina García en 'La mansión de Luinny'?

Karina García se ha mostrado muy cercana a Ana Carolina en el reality de República Dominicana. Por lo que parece, ambas tuvieron una conexión desde el principio, hasta el punto en el que se han defendido.

Karina García arribó a República Dominicana | Foto del Canal RCN.

Entre tanto, la influencer conocida como La Moyeta se ha ido en contra de la paisa, marcando el inicio de una rivalidad en el reality. En resumen, el futuro de lo que pueda suceder es incierto.