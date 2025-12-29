Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Fátima Bosch envió un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre: 'Ha sido mi héroe'

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, conmovió a sus seguidores al dedicar un emotivo mensaje de cumpleaños a su padre, resaltando su amor, apoyo y enseñanzas de vida.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Fátima Bosch
La coronación de Fátima Bosch como Miss Universo ha generado diferencias | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Fátima Bosch hizo una pausa lejos de los reflectores para rendir homenaje a la raíz que la ha sostenido desde siempre.

La actual Miss Universe 2025 sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje dedicado a su padre con motivo de su cumpleaños, un gesto que dejó al descubierto el costado más humano de la reina de belleza.

Artículos relacionados

¿Qué reveló Fátima Bosch sobre su relación con su padre?

En sus palabras, la Miss Universe 2025 dejó ver que su padre ha sido mucho más que una figura de autoridad y la forma en que se refirió a él evidenció una admiración profunda en lo que comenzaba a descubrir el mundo y aprender a enfrentar sus propios desafíos.

El mensaje también reflejó gratitud por las enseñanzas que han marcado su carácter, desde la importancia del esfuerzo constante hasta la capacidad de levantarse cada vez que la vida presenta obstáculos.

Artículos relacionados

¿Cómo influyó el apoyo familiar de Fátima Bosch en su camino a la corona?

El homenaje de cumpleaños no llegó de manera aislada, meses atrás, en medio de la concentración previa al certamen, se hizo viral un video que mostró a Fátima abrazando a su padre minutos antes de subir al escenario.

En el video se pueden ver abrazados, mientras su padre le da un mensaje de aliento al oído y las personas a su alrededor aplauden.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje deja Fátima Bosch con este gesto?

Fátima Bosch ha demostrado que el verdadero significado del triunfo va más allá del reconocimiento público, su mensaje de cumpleaños se convirtió en una declaración de que el éxito no se construye en soledad.

Fátima, hoy como Miss Universe 2025, reafirma que su historia está profundamente ligada a su familia y que, sin ese apoyo, muchos de sus sueños no habrían sido posibles.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así es el nuevo look de Luisa Fernanda W que causó sensación en redes Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W causó sensación con un nuevo cambio de look

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al expresar su deseo de cambiar de look y cinco minutos después lo hizo realidad.

Cinta de luto. Talento nacional

Ellos son los famosos que fallecieron en el 2025

A lo largo del 2025, varios famosos se despidieron de este plano terrenal tras enfrentar complicaciones en su salud.

Camilo Trujillo reveló que será papá Camilo Trujillo

Camilo Trujillo, exparticipante de La casa de los famosos, va a ser papá: así lo confirmó

El actor Camilo Trujillo y su pareja Daniela Lerc rompieron el silencio y confirmaron que están esperando su primer bebé.

Lo más superlike

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud Silvestre Dangond

Silvestre Dangond genera preocupación tras presentar complicaciones de salud: “no puedo seguir"

Silvestre Dangond canceló su show en la Feria de Cali tras manifestar que no se encontraba en condiciones de seguir en tarima.

‘La Beba’ llega a La casa de los famosos Colombia 2025 y ya despierta curiosidad. La casa de los famosos

¿Quién es ‘Beba’? la nueva participante confirmada en La casa de los famosos Colombia

La actriz Betty Garay falleció tras semanas hospitalizada Talento internacional

Falleció reconocida actriz, sus hijos cumplieron su último deseo en Navidad

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas