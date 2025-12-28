Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Greeicy Rendón protagoniza baile con Manuel Turizo que divide opiniones por Mike Bahía: video viral

Greeicy Rendón y Manuel Turizo bailan juntos bachata y generan reacciones divididas entre los internautas por Mike Bahía.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Greeicy Rendón comparte baile con Manuel Turizo; fans reaccionan y mencionan a Mike Bahía
Greeicy Rendón y Manuel Turizo en viral baile que desató comentarios. (Fotos: AFP)

Cali por estos días está de fiesta y ha recibido cientos de turistas, así como a varios famosos, entre ellos Greeicy Rendón, quien se ha llevado elogios no solo por su belleza, sino también por su talento.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Greeicy Rendón con Manuel Turizo?

Recientemente, Greeicy Rendón estuvo compartiendo su talento con los asistentes a la Feria de Cali, donde no solo se le vio cantando y deleitando con sus canciones a miles de personas, sino que además protagonizó un momento que fue ampliamente comentado en redes sociales.

A la caleña y a su amiga Lina Tejeiro se les vio recientemente en un ambiente de fiesta, el cual fue compartido por numerosos usuarios en plataformas como TikTok e Instagram, donde no solo Greeicy cantó, sino que también se le vio bailando con Manuel Turizo.

Artículos relacionados

En los videos que se viralizaron se vio a Greeicy compartiendo y bailando junto a Manuel Turizo al ritmo de uno de los éxitos del artista: “La Bachata”.

Greeicy Rendón comparte baile con Manuel Turizo; fans reaccionan y mencionan a Mike Bahía
Greeicy Rendón y Manuel Turizo en viral baile que desató comentarios. (Foto: AFP)

Los dos cantantes, al ritmo de la canción, hacían espectaculares movimientos de cadera mientras las personas que estaban a su alrededor grababan el momento, como Lina Tejeiro, y coreaban las frases del tema.

¿Por qué el baile de Greeicy Rendón y Manuel Turizo fue criticado?

Más allá del momento que vivieron los artistas colombianos, muchos internautas expresaron opiniones divididas hacia Greeicy Rendón.

Artículos relacionados

En la sección de comentarios no faltaron mensajes cargados de humor, picardía y comparaciones, en los que algunos usuarios hicieron referencia a la relación sentimental de Greeicy y Mike Bahía.

Expresiones como “Greeicy con todos menos con el esposo”, “esta mujer baila con todos”, fueron algunos de los comentarios.

Greeicy Rendón comparte baile con Manuel Turizo; fans reaccionan y mencionan a Mike Bahía
Greeicy Rendón y Manuel Turizo en viral baile que desató comentarios. (Foto: AFP)

Mientras otros resaltaron la química que se percibía en el baile: “No sé si envidio a Manuel o a Greeicy”.

Otros bromeaban con el momento: “Un hijo de ellos” “Ay, Mike, ayyy Mike jajajaja, Mike Bahíaaaa”.

Lo cierto es que Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una sólida relación, fruto de la cual tienen un pequeño hijo, tras más de 13 años juntos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano Talento nacional

Hermana de B-King reveló curioso hallazgo en la tumba de su hermano, ¿qué encontró?

Stefanía Agudelo compartió en redes sociales el inesperado objeto encontrado en la tumba de B-King.

hija de Karina Garcia como mamá noel Karina García

Famoso cantante de reguetón hizo público su amor por Karina García: “te consiento en lo que quieras”

Randy no dudó en expresar su cariño en redes por la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

Yina Calderón baila y recibe críticas por hacer lo mismo que suele cuestionar Yina Calderón

Yina Calderón es cuestionada por baile que muchos compararon con sus críticas: así se mostró

Yina Calderón apareció bailando en un video que provocó comentarios divididos entre los seguidores.

Lo más superlike

Famosa comediante fue diagnosticada con cáncer Viral

Famosa comediante fue diagnosticada con cáncer; “les mentí, no estaba de vacaciones”

Cynthia Gallardo compartió con sus seguidores que fue diagnosticada con cáncer cervicouterino.

Alejandro Estrada Alejandro Estrada

Alejandro Estrada reveló que le gusta jugar con la mente de los demás

Cantante anunció su retiro de la música Talento internacional

Cantante anunció su retiro de la música tras sentirse ignorado: “Nadie me ayuda”

Esclerosis Lateral Amiotrófica Salud

¿Qué es la Esclerosis Lateral Amiotrófica, la enfermedad que padece la actriz Yolanda Andrade?

Ángela Aguilar comparte foto con Nodal y un gesto da de qué hablar Ángela Aguilar

Ángela Aguilar muestra un momento romántico con Nodal, pero el gesto del mexicano despertó dudas