Greeicy Rendón protagoniza baile con Manuel Turizo que divide opiniones por Mike Bahía: video viral

Cali por estos días está de fiesta y ha recibido cientos de turistas, así como a varios famosos, entre ellos Greeicy Rendón, quien se ha llevado elogios no solo por su belleza, sino también por su talento.

¿Qué hizo Greeicy Rendón con Manuel Turizo?

Recientemente, Greeicy Rendón estuvo compartiendo su talento con los asistentes a la Feria de Cali, donde no solo se le vio cantando y deleitando con sus canciones a miles de personas, sino que además protagonizó un momento que fue ampliamente comentado en redes sociales.

A la caleña y a su amiga Lina Tejeiro se les vio recientemente en un ambiente de fiesta, el cual fue compartido por numerosos usuarios en plataformas como TikTok e Instagram, donde no solo Greeicy cantó, sino que también se le vio bailando con Manuel Turizo.

En los videos que se viralizaron se vio a Greeicy compartiendo y bailando junto a Manuel Turizo al ritmo de uno de los éxitos del artista: “La Bachata”.

Greeicy Rendón y Manuel Turizo en viral baile que desató comentarios. (Foto: AFP)

Los dos cantantes, al ritmo de la canción, hacían espectaculares movimientos de cadera mientras las personas que estaban a su alrededor grababan el momento, como Lina Tejeiro, y coreaban las frases del tema.

¿Por qué el baile de Greeicy Rendón y Manuel Turizo fue criticado?

Más allá del momento que vivieron los artistas colombianos, muchos internautas expresaron opiniones divididas hacia Greeicy Rendón.

En la sección de comentarios no faltaron mensajes cargados de humor, picardía y comparaciones, en los que algunos usuarios hicieron referencia a la relación sentimental de Greeicy y Mike Bahía.

Expresiones como “Greeicy con todos menos con el esposo”, “esta mujer baila con todos”, fueron algunos de los comentarios.

Mientras otros resaltaron la química que se percibía en el baile: “No sé si envidio a Manuel o a Greeicy”.

Otros bromeaban con el momento: “Un hijo de ellos” “Ay, Mike, ayyy Mike jajajaja, Mike Bahíaaaa”.

Lo cierto es que Greeicy Rendón y Mike Bahía tienen una sólida relación, fruto de la cual tienen un pequeño hijo, tras más de 13 años juntos.