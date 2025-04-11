Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón da mala noticia sobre la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity

Claudia Bahamón reveló la verdadera razón de la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Claudia Bahamón explicó la ausencia de Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity
Lo que pasó con Raúl Ocampo en Masterchef Celebrity, explicado por Claudia Bahamón. (Foto: Canal RCN)

En un nuevo reto de salvación de Masterchef Celebrity Colombia, Claudia Bahamón contó la verdadera razón por la que Raúl Ocampo se ausentó de la competencia de cocina más importante del mundo.

¿Por qué Raúl Ocampo se ausentó de Masterchef Celebrity Colombia?

Al comenzar un nuevo reto en donde cuatro cocineras debían enfrentarse para sacar lo mejor de sí y preparar su mejor plato, y aunque los nervios estaban a flor de piel, los participantes rápidamente notaron la ausencia de Raúl Ocampo y de la chef Belén Alonso.

Al comenzar el reto, notaron que los hombres estaban escasos en la competencia, mientras Pichingo bromeó con reintegrar a un hombre para Masterchef. Sin embargo, Claudia Bahamón dejó claro que no era posible porque aún quedaba Raúl.

Por lo que la presentadora Claudia Bahamón explicó los motivos por los cuales el actor debió ausentarse de este reto.

Resulta que, en el reto anterior, en el que debían elaborar un desayuno, Raúl quien estaba en el mismo equipo de Valentina, en un momento, al salir corriendo y coger un utensilio, se tropezó con un banco de madera y cayó al piso.

“El banco se voltea y me pega en la canilla en todo el pie”, dijo Raúl en el anterior reto.

Este incidente, que, aunque no pasó a mayores en su momento, sí le generó una lesión, por lo que tuvo que acudir al médico.

¿Regresará Raúl Ocampo a Masterchef Celebrity a pesar de su incapacidad?

“Raúl está incapacitado, en la mitad de la cocinada, yo estaba molestando a Valentina porque lo mandó al piso, realmente tuvo un accidente. En ese afán de terminar y con la adrenalina, se dio cuenta de que tan grave estaba”, explicó Claudia Bahamón.

Según la conductora del programa, Raúl: “Se cortó muy feo y tocó el tendón, por lo tanto, tiene unos días de incapacidad” a pesar de tener excusa, el actor regresará a la cocina más importante del mundo con delantal negro.

Y aunque Valentina Taguado se vio visiblemente afectada por lo que le pasó a Raúl, con su característico humor expresó que Raúl pasará al top 7 con dos punticos.

