Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

El cantante Beéle generó revuelo en redes sociales luego de que se viralizaran videos donde se le veía disfrutando del concierto de Shakira en Bogotá.

La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Colombia el pasado sábado 1 de noviembre de 2025, ante una multitud de aproximadamente 47,000 asistentes.

El concierto fue descrito como emotivo e inolvidable, con un repertorio que incluyó sus éxitos recientes como “Te felicito”, “TQG”, “Copa Vacía” y “Acróstico”, además de clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta” y “La Tortura”.

¿Por qué Beéle recibió críticas tras asistir al concierto de Shakira en Bogotá?

Entre los momentos más destacados estuvo su interpretación de “La Pared” junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Sin embargó entre los asistentes al evento estaba el cantante barranquillero Beéle en el que se mostró bailando y cantando al ritmo de la icónica canción de Shakira: “Suerte”.

Aunque muchos celebraron la emoción del artista y su entusiasmo, otros usuarios no tardaron en criticar al interprete de ‘La plena’ al estar en una localidad con el público y no en un sector exclusivo.

En uno de los videos que circulan en redes, una usuaria preguntó: “Cachón o tacaño? Y añadió, pero te amamos”, mensaje que rápidamente se viralizó junto con el clip, acumulando miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Beéle desata polémica en redes tras bailar en concierto de Shakira en Bogotá. (Foto: AFP)

Aunque muchos usuarios defendieron al artista frente a quienes lo tildaban de tacaño, otros aseguraban que Beéle representaba a ambos puntos de vista, mientras varios comentaban que su vida personal no debería ser tema de discusión, sino centrarse en su música.

¿Cómo reaccionó Beéle a las críticas tras concierto de Shakira?

Sin embargo, ante la cantidad de mensajes, Beéle respondió tajantemente al video, en el que escribió:

“La etapa de parchar con los hater sin oficio no se la salten HAHAHAHAHAHAH”, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios elogiando al cantante, junto con mensajes de “Vivan y dejen vivir”.

Lo cierto es que el barranquillero disfrutó del concierto de Shakira, en el que colaboró con la artista y Ed Sheeran en la nueva versión de la icónica canción “Hips Don't Lie”.