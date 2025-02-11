Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Música

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

Beéle recibió críticas tras ser captado bailando y cantando en el show de Shakira en Bogotá.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá
Beéle desata polémica en redes tras bailar en concierto de Shakira en Bogotá. (Fotos: AFP)

El cantante Beéle generó revuelo en redes sociales luego de que se viralizaran videos donde se le veía disfrutando del concierto de Shakira en Bogotá.

Artículos relacionados

La cantante barranquillera cerró su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” en Colombia el pasado sábado 1 de noviembre de 2025, ante una multitud de aproximadamente 47,000 asistentes.

El concierto fue descrito como emotivo e inolvidable, con un repertorio que incluyó sus éxitos recientes como “Te felicito”, “TQG”, “Copa Vacía” y “Acróstico”, además de clásicos como “Hips Don’t Lie”, “La Bicicleta” y “La Tortura”.

¿Por qué Beéle recibió críticas tras asistir al concierto de Shakira en Bogotá?

Entre los momentos más destacados estuvo su interpretación de “La Pared” junto a la Filarmónica de Mujeres de Bogotá.

Artículos relacionados

Sin embargó entre los asistentes al evento estaba el cantante barranquillero Beéle en el que se mostró bailando y cantando al ritmo de la icónica canción de Shakira: “Suerte”.

Aunque muchos celebraron la emoción del artista y su entusiasmo, otros usuarios no tardaron en criticar al interprete de ‘La plena’ al estar en una localidad con el público y no en un sector exclusivo.

En uno de los videos que circulan en redes, una usuaria preguntó: “Cachón o tacaño? Y añadió, pero te amamos”, mensaje que rápidamente se viralizó junto con el clip, acumulando miles de ‘me gusta’ y comentarios.

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá
Beéle desata polémica en redes tras bailar en concierto de Shakira en Bogotá. (Foto: AFP)

Aunque muchos usuarios defendieron al artista frente a quienes lo tildaban de tacaño, otros aseguraban que Beéle representaba a ambos puntos de vista, mientras varios comentaban que su vida personal no debería ser tema de discusión, sino centrarse en su música.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Beéle a las críticas tras concierto de Shakira?

Sin embargo, ante la cantidad de mensajes, Beéle respondió tajantemente al video, en el que escribió:

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá
Beéle desata polémica en redes tras bailar en concierto de Shakira en Bogotá. (Foto: AFP)

“La etapa de parchar con los hater sin oficio no se la salten HAHAHAHAHAHAH”, que rápidamente acumuló miles de ‘me gusta’ y comentarios elogiando al cantante, junto con mensajes de “Vivan y dejen vivir”.

Lo cierto es que el barranquillero disfrutó del concierto de Shakira, en el que colaboró con la artista y Ed Sheeran en la nueva versión de la icónica canción “Hips Don't Lie”.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Música

Shakira agradece a Colombia por los nueve conciertos en su gira y comparte fotos del show en Bogotá. Shakira

Shakira agradece a Colombia por su gira y publica fotos y videos de su show en Bogotá: “los amo”

Shakira definió lo que el país que la vio nacer significa para ella y agradeció a sus fans por “volar alto” con ella.

Westcol y Feid Feid

Westcol arremete contra Feid: "es mi único enemigo"

El streamer Westcol estrenó videoclip musical y se fue contra el artista Feid tras terminar baneado.

Natti Natasha dio a luz a su segunda hija, Dominique Isabelle. Natti Natasha

Natti Natasha presenta a su segunda hija: así fue su emotivo nacimiento

La cantante dominicana compartió un emotivo video del nacimiento de su hija Dominique Isabelle, lleno de amor y felicidad.

Lo más superlike

Nicki Nicole reaparece con Tini y Emilia tras su ruptura con Lamine Yamal Talento internacional

Nicki Nicole reaparece en un curioso video junto a Tini tras su ruptura con Lamine Yamal

Nicki Nicole regresó a los escenarios junto a Tini Stoessel tras su reciente separación del futbolista español.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown