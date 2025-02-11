Nicki Nicole reaparece en un curioso video junto a Tini tras su ruptura con Lamine Yamal

La cantante argentina Nicki Nicole volvió a presentarse en vivo después de semanas de especulaciones sobre su vida personal.

¿Nicki Nicole reaparece en show de Tini Stoessel con un mensaje oculto?

Su regreso se dio en uno de los conciertos de Tini Stoessel en Buenos Aires, para interpretar Blackout, la exitosa colaboración que supera los 50 millones de reproducciones en YouTube y más de 115 millones en Spotify.

El público en el estadio coreó la canción mientras las tres artistas mostraban toda la energía cautivadora de sus movimientos al interpretar la canción.

Nicki lució un conjunto rojo de una sola pieza, mientras Tini apostó por un look negro con botas altas.

La química entre ambas encendió a los asistentes, quienes no tardaron en llenar las redes sociales con comentarios y videos del momento, el cual es viral en plataformas digitales como TikTok.

Nicki Nicole sorprende con Tini tras separarse de Lamine Yamal. (Foto: AFP)

Las redes sociales reaccionaron rápidamente ante la aparición de Nicki Nicole, sobre todo por el contexto de su reciente ruptura con el futbolista Lamine Yamal.

Una usuaria comentó en X (antes Twitter): “Mi amiga recién separada tirando rostro con Tini”, lo que generó rápidamente una ola de memes y mensajes de apoyo para la cantante argentina.

Aunque algunos seguidores aseguraron que la artista llevaba meses sin presentarse, otros recordaron su show sinfónico en Rosario, apenas unas semanas antes.

¿Qué compartió Nicki Nicole tras el show con Tini Stoessel en Argentina?

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de 23 millones de seguidores, Nicki compartió fragmentos del concierto, desde su preparación en el camerino hasta su entrada al escenario. Los clips muestran la cercanía entre las artistas y la alegría del reencuentro.

El evento también sirvió para enviar un saludo especial a Emilia Mernes, quien celebraba su cumpleaños número 29. Aunque no estuvo presente físicamente en el concierto, fue mencionada en el cierre de la presentación.

Aunque desde hacía semanas circulaban rumores sobre una posible separación, la pareja finalmente confirmó su ruptura con un breve mensaje: “No estamos juntos”. Aclararon además que no se debió a una infidelidad, sino que simplemente decidieron tomar caminos distintos.