Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Christian Nodal compartió un mensaje en redes que despertó rumores sobre su relación con Ángela Aguilar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo"
Nodal causa intriga con un mensaje en redes sobre el viaje al cielo. (Foto: AFP)

Christian Nodal acaparó la atención de sus seguidores tras publicar un curioso mensaje acompañado de un video en blanco y negro que despertó la intriga de sus seguidores.

Artículos relacionados

¿Por qué Christian Nodal y Angela Aguilar estarían pasando por mal momento?

En plataformas digitales como TikTok circulan varios videos de Christian Nodal y Ángela Aguilar que han desatado rumores sobre supuestas tensiones en su matrimonio.

En uno de los videos, Nodal hace una señal de “no” que sorprende a Ángela durante una presentación, lo que generó reacciones sobre si el cantante estaba molesto o bajo efectos del alcohol en donde se le ve visiblemente moletas a la hija de Pepe Aguilar quien respondió: “¿por qué?”.

Artículos relacionados

Otros videos se muestran a la pareja cantando a dueto, sin embargo, se nota la indiferencia del cantante hacia ella e incluso deja a Ángela sola en el escenario.

Y aunque no es la primea vez que surgen rumores de conflicto entre la pareja de cantantes mexicanos, según medios internacionales, sostienen que Ángela Aguilar le incomoda que Nodal tome licor durante los shows.

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo"
Nodal causa intriga con un mensaje en redes sobre el viaje al cielo. (Foto: AFP)

Además de que estas imágenes surgieron en medio de críticas hacia Ángela por reinterpretar clásicos del repertorio mexicano y por su distanciamiento de familiares cercanos.

¿Cuál fue el mensaje de Christian Nodal que causó revuelo en redes?

Por otro lado, el interprete de ‘Botella tras botella’ compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen que desató muchas teorías por el mensaje que compartió y el video a blanco y negro.

Artículos relacionados

La frase que compartió Nodal fue: “: “Espero así suene mi viajecito al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”.

Por supuesto que los mensajes no se hicieron esperar, aunque el mensaje parecía inquietante, Nodal se refería a su colaboración póstuma con Vicente Fernández en el tema “Estos celos”.

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo"
Nodal causa intriga con un mensaje en redes sobre el viaje al cielo. (Foto: AFP)

La publicación además coincidió con semanas de polémicas personales que incluyen declaraciones de Cazzu sobre su rol como padre y videos que mostraban a Nodal en aparente dificultad para mantenerse de pie.

Por el momento, el artista no se ha pronunciado sobre otros temas, dejando que sus abogados manejen las situaciones más delicadas relacionadas con su vida privada.

 

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Falleció importante diseñador de modas que trabajó con Gloria Trevi y tenía una orden de captura reciente por una grave acusación. Talento internacional

Muere famoso diseñador de moda, Héctor Terrones, quien tenía orden de captura por un grave delito

El diseñador Héctor Terrones, quien vistió a la cantante Gloria Trevi, falleció a sus 58 años y días antes la Fiscalía había solicitado su captura.

Ninel Conde cambió el color de sus ojos con cirugía láser: así luce tras el procedimiento Talento internacional

Ninel Conde cambió el color de sus ojos de forma permanente: así luce con su nueva mirada

Ninel Conde se sometió a una queratopigmentación en Nueva York, un procedimiento que cambia el color de ojos de forma permanente.

Iker Millonario se conmueve con video de su mamá. Karol G

Iker Millonario rompe en llanto tras emotivo homenaje de sus seguidores a su mamá fallecida

El homenaje conmovió profundamente a Iker Millonario quien no pudo contener las lágrimas al ver el recuerdo de su mamá en pantalla.

Lo más superlike

Usuarios critican a Beéle tras show de Shakira en Bogotá Talento nacional

Beéle, tildado de ‘tacaño’ tras ser captado en el show de Shakira: así reaccionó el barranquillero

Beéle recibió críticas tras ser captado bailando y cantando en el show de Shakira en Bogotá.

Luisa Fernanda W envió una reflexión sobre el caos y la búsqueda de la perfección. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown