Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Christian Nodal acaparó la atención de sus seguidores tras publicar un curioso mensaje acompañado de un video en blanco y negro que despertó la intriga de sus seguidores.

¿Por qué Christian Nodal y Angela Aguilar estarían pasando por mal momento?

En plataformas digitales como TikTok circulan varios videos de Christian Nodal y Ángela Aguilar que han desatado rumores sobre supuestas tensiones en su matrimonio.

En uno de los videos, Nodal hace una señal de “no” que sorprende a Ángela durante una presentación, lo que generó reacciones sobre si el cantante estaba molesto o bajo efectos del alcohol en donde se le ve visiblemente moletas a la hija de Pepe Aguilar quien respondió: “¿por qué?”.

Otros videos se muestran a la pareja cantando a dueto, sin embargo, se nota la indiferencia del cantante hacia ella e incluso deja a Ángela sola en el escenario.

Y aunque no es la primea vez que surgen rumores de conflicto entre la pareja de cantantes mexicanos, según medios internacionales, sostienen que Ángela Aguilar le incomoda que Nodal tome licor durante los shows.

Nodal causa intriga con un mensaje en redes sobre el viaje al cielo. (Foto: AFP)

Además de que estas imágenes surgieron en medio de críticas hacia Ángela por reinterpretar clásicos del repertorio mexicano y por su distanciamiento de familiares cercanos.

¿Cuál fue el mensaje de Christian Nodal que causó revuelo en redes?

Por otro lado, el interprete de ‘Botella tras botella’ compartió a través de su cuenta de Instagram una imagen que desató muchas teorías por el mensaje que compartió y el video a blanco y negro.

La frase que compartió Nodal fue: “: “Espero así suene mi viajecito al cielo. Aquí ya se cumplió mi dueto más soñado. Los amo. Les deseo a su alma este sentimiento tan chingón”.

Por supuesto que los mensajes no se hicieron esperar, aunque el mensaje parecía inquietante, Nodal se refería a su colaboración póstuma con Vicente Fernández en el tema “Estos celos”.

La publicación además coincidió con semanas de polémicas personales que incluyen declaraciones de Cazzu sobre su rol como padre y videos que mostraban a Nodal en aparente dificultad para mantenerse de pie.

Por el momento, el artista no se ha pronunciado sobre otros temas, dejando que sus abogados manejen las situaciones más delicadas relacionadas con su vida privada.