Karina se sinceró sobre su comprometedora escena con Altafulla en La casa de los famosos

La influenciadora Karina García se sinceró sobre su polémica y comprometedora escena que protagonizó con el cantante Altafulla en La casa de los famosos Colombia.

¿Qué pasó entre Karina García y Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

Los famosos, que se conocieron en el reality y comenzaron a sostener un romance en la competencia, decidieron dar rienda suelta a su amor, pese a estar grabados todo el tiempo.

La creadora de contenido y el artista fueron captados en un amoroso momento en la madrugada, donde fueron bastante cariñosos entre besos y abrazos, los cuales fueron subiendo de nivel.

Dicha situación fue bastante polémica con sus compañeros y con los internautas que opinaron al respecto.

¿Qué dijo Karina García sobre su polémica escena con Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

En entrevista con 'Trapitos al sol', la influenciadora fue interrogada al respecto y detalló que no se arrepiente de lo que pasó, pero no lo volvería a repetir tras sentirse culpable con sus fanáticos menores de edad.

"Sé que no estuvo bien, pero no me arrepiento porque no es que se te olviden las cámaras, pero aprendes a convivir con ellas, como que no te importan. Sé que ese programa lo veían mucho público joven y cuando me los encuentro en la calle y me abrazan soy como 'Dios mío qué pena', pero de todo se aprende y no lo volvería a hacer", señaló.

¿Cómo reaccionan los fans de Karina García sobre su polémica escena con Altafulla en La casa de los famosos Colombia?

La paisa reveló que cuando habla con sus fanáticos sobre el tema, no suelen juzgarla al respecto ni darle mayor importancia al tema, pese a que fue tan comentado.

Destacó que, en su mayoría le señalan que no les afectó dicha situación y resaltan más sus valores como persona.

Asimismo, indicó que sabe que otros no opinan de esa manera, pero no es algo de lo que suelan criticarla constantemente.

Ver desde el minuto 29:

Por ahora, la influenciadora sigue disfrutando de su relación con Altafulla y trabajando en sus respectivos proyectos.