Ornella Sierra le respondió a la Toxi Costeña: "No voy a hacer parte de otro circo"

La influenciadora Ornella Sierra le contestó a la cantante la Toxi Costeña luego de que esta, al parecer, hubiera hablado mal de ella.

¿La Toxi Costeña habló mal de Ornella Sierra?

La creadora de contenido confesó en su propio de 'Cocinando por desparche' junto al periodista Santiago Vargas que semanas atrás se enteró de que la artista estaría hablando mal de ella luego de que la cantante realizara una transmisión en vivo junto a la empresaria Yina Calderón y la mencionaran.

Dicho momento, se volvió viral en redes sociales, tanto así que varios de sus fanáticos le enviaron el clip pidiéndole que le respondiera, pero ella decidió ignorarla.

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre la Toxi Costeña?

La influenciadora detalló que prefería no dañar su paz mental por involucrarse en una nueva polémica, además porque sabía que quizás podría salir afectada.

"Yo no aguanto. Yo sé que me pongo de ponerme de tú a tú con la gente, termino llorando y la que termina jodida soy yo. Yo no soy de responder h*te, de ponerme tú a tú, ¿qué respuesta tengo para dar? que yo no voy a hacer parte de otro circo, no es por dejarla hablando sola, pero cada quien es libre de decir lo que quiera y en este caso paso", dijo.

Explicó que quizás entendía que por el momento de la transmisión en vivo dijera algo así como cuando se chismosea con los amigos, pero se cuestionó por qué criticarla en público cuando ella no está atacando de ninguna forma.

"No tengo ningún tipo de relación ni positiva, ni negativa (...) si era para buscar polémica, aquí no es", agregó.

Ver el minuto11:50:

Por ahora, la Toxi Costeña no se ha pronunciado al respecto y ambas siguen entreteniendo a sus fanáticos con sus respectivos proyectos, con los que han tenido tan buena acogida.

Ornella Sierra sigue enfocada en sus redes sociales y la Toxi Costeña se encuentra trabajando bastante en su música, en especial en la promoción de su más reciente lanzamiento musical 'El Luto', que suma miles de reproducciones en YouTube.