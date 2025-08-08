Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra le respondió a la Toxi Costeña: "No voy a hacer parte de otro circo"

La influenciadora Ornella Sierra rompió el silencio sobre su polémica con la Toxi Costeña, esto dijo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Ornella Sierra y la Toxi Costeña
Ornella Sierra habla sobre la Toxi Costeña/Canal RCN

La influenciadora Ornella Sierra le contestó a la cantante la Toxi Costeña luego de que esta, al parecer, hubiera hablado mal de ella.

Artículos relacionados

¿La Toxi Costeña habló mal de Ornella Sierra?

La creadora de contenido confesó en su propio de 'Cocinando por desparche' junto al periodista Santiago Vargas que semanas atrás se enteró de que la artista estaría hablando mal de ella luego de que la cantante realizara una transmisión en vivo junto a la empresaria Yina Calderón y la mencionaran.

La Toxi Costeña contra Ornella Sierra

Dicho momento, se volvió viral en redes sociales, tanto así que varios de sus fanáticos le enviaron el clip pidiéndole que le respondiera, pero ella decidió ignorarla.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Ornella Sierra sobre la Toxi Costeña?

La influenciadora detalló que prefería no dañar su paz mental por involucrarse en una nueva polémica, además porque sabía que quizás podría salir afectada.

"Yo no aguanto. Yo sé que me pongo de ponerme de tú a tú con la gente, termino llorando y la que termina jodida soy yo. Yo no soy de responder h*te, de ponerme tú a tú, ¿qué respuesta tengo para dar? que yo no voy a hacer parte de otro circo, no es por dejarla hablando sola, pero cada quien es libre de decir lo que quiera y en este caso paso", dijo.

Ornella Sierra sobre la Toxi Costeña

Explicó que quizás entendía que por el momento de la transmisión en vivo dijera algo así como cuando se chismosea con los amigos, pero se cuestionó por qué criticarla en público cuando ella no está atacando de ninguna forma.

"No tengo ningún tipo de relación ni positiva, ni negativa (...) si era para buscar polémica, aquí no es", agregó.

Ver el minuto11:50:

Artículos relacionados

Por ahora, la Toxi Costeña no se ha pronunciado al respecto y ambas siguen entreteniendo a sus fanáticos con sus respectivos proyectos, con los que han tenido tan buena acogida.

Ornella Sierra sigue enfocada en sus redes sociales y la Toxi Costeña se encuentra trabajando bastante en su música, en especial en la promoción de su más reciente lanzamiento musical 'El Luto', que suma miles de reproducciones en YouTube.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Así luce Karina García tras su más reciente cambio en el cuerpo Karina García

Karina García sorprendió con cambio en su cuerpo: así luce ahora

Karina García sorprendió con un reciente cambio físico y no dudó en presumirlo en sus redes sociales.

Laura G y su exnovio Talento nacional

Exnovio de Laura G opinó sobre el nuevo romance de la modelo

El exnovio de Laura G reaccionó luego de que la modelo se mostrara muy amorosa con otro hombre.

Sofía Avendaño, vinculada con el hombre que besó a Laura González Sofía Avendaño

Hombre que besó a Laura González tendría romance con Sofía Avendaño

Hombre con el que Laura González fue captada besándose recientemente tendría amorío con Sofía Avendaño.

Lo más superlike

Colombia propone cédula digital para mascotas con enfoque social Mascotas

¿Cédula digital para mascotas en Colombia?, así funcionaría el registro obligatorio

Una iniciativa legislativa busca transformar la relación entre cuidadores y mascotas con un sistema de identificación digital nacional.

Karol G Karol G

Hermana de Karol G recibe elogios por importante reconocimiento, ¿cuál?

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Alejandra Guzmán revela su enfermedad y preocupa a sus fans Talento internacional

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su diagnóstico médico: tiene una enfermedad incurable

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?