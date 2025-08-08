Aida Victoria Merlano reveló cómo logró recuperar su figura en una semana de su parto

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos qué hizo para recuperar su figura rápidamente tras su parto de su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con Juan David Tejada.

¿Cómo lució Aida Victoria Merlano su figura a una semana de haber dado a luz a su hijo?

La creadora de contenido sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales tras haber revelado un carrusel de fotografías luciendo su figura a pocos días de haber dado a luz a su pequeño.

En las instantáneas se dejó ver luciendo sus curvas, dejando sorprendidos a todos sus admiradores, quienes no podían creer que a tan poco tiempo estuviera tan delgada.

¿Qué hizo Aida Victoria Merlano para recuperar su figura en su posparto?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

La barranquillera ofreció su tip sin filtro para a dar a conocer sus técnicas para verse como si no hubiera dado a luz a su hijo.

"Hipopresivos, busquen en Google 'tutorial de hipopresivos'. Son unos ejercicios que uno hace, eso es magia. Me fajé desde el primer momento, faja posparto, nada de fajas convencionales. Por otro lado, alimentación saludable y sin lácteos porque me inflaman, cero azúcar", dijo.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchas seguidoras le agradecieron por ser tan abierta y sincera con los tips que le sirvieron para lucir la figura.

Otras no dudaron en darle otros consejos que también les han funcionado y otros no dudaron en seguirla elogiando.

Asimismo, la influenciadora bromeó detallando que en el posparto se le bajó su cadera, pero así cómo logró aumentarla antes lo logrará de nuevo.

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre cómo ha vivido su maternidad con su pequeño, de quien se ha mostrado completamente enamorada tras su llegada, pese a que no ha podido dormir bien y la lactancia le ha costado bastante.