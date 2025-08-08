Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Aida Victoria Merlano reveló cómo logró recuperar su figura en una semana de su parto

Aida Victoria Merlano contó qué hizo para lograr sus curvas a pocos días de haber dado a luz a su hijo.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Aida Merlano sobre su cambio físico
Aida Merlano sobre su recuperación posparto/Canal RCN

La influenciadora Aida Victoria Merlano reveló a sus millones de fanáticos qué hizo para recuperar su figura rápidamente tras su parto de su hijo Emiliano, fruto de su matrimonio con Juan David Tejada.

Artículos relacionados

¿Cómo lució Aida Victoria Merlano su figura a una semana de haber dado a luz a su hijo?

La creadora de contenido sorprendió a sus millones de seguidores en redes sociales tras haber revelado un carrusel de fotografías luciendo su figura a pocos días de haber dado a luz a su pequeño.

En las instantáneas se dejó ver luciendo sus curvas, dejando sorprendidos a todos sus admiradores, quienes no podían creer que a tan poco tiempo estuviera tan delgada.

Artículos relacionados

¿Qué hizo Aida Victoria Merlano para recuperar su figura en su posparto?

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de siete millones de seguidores, activó la herramienta de preguntas y allí la cuestionaron al respecto.

La barranquillera ofreció su tip sin filtro para a dar a conocer sus técnicas para verse como si no hubiera dado a luz a su hijo.

"Hipopresivos, busquen en Google 'tutorial de hipopresivos'. Son unos ejercicios que uno hace, eso es magia. Me fajé desde el primer momento, faja posparto, nada de fajas convencionales. Por otro lado, alimentación saludable y sin lácteos porque me inflaman, cero azúcar", dijo.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchas seguidoras le agradecieron por ser tan abierta y sincera con los tips que le sirvieron para lucir la figura.

Otras no dudaron en darle otros consejos que también les han funcionado y otros no dudaron en seguirla elogiando.

Asimismo, la influenciadora bromeó detallando que en el posparto se le bajó su cadera, pero así cómo logró aumentarla antes lo logrará de nuevo.

Artículos relacionados

Por ahora, la influenciadora sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos con su diverso contenido en redes sociales sobre cómo ha vivido su maternidad con su pequeño, de quien se ha mostrado completamente enamorada tras su llegada, pese a que no ha podido dormir bien y la lactancia le ha costado bastante.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Beéle y la relación conflictiva con su padre, Breyner López, quien habría muerto este 7 de agosto. Talento nacional

Reportan muerte del papá de Beéle: ¿Por qué la relación de padre e hijo no era cercana?

Breyner López, papá del cantante Beéle, habría fallecido a causa de un infarto este 7 de agosto. Conoce por qué su relación no era tan buena.

Padre de Beéle habría fallecido de un infarto, según medios locales, este 7 de agosto. Talento nacional

¿Papá de Beéle murió? Esto han informado los medios locales sobre el deceso de Breyner López

De acuerdo con medios de comunicación locales, el hombre habría fallecido en las horas de la tarde del jueves 7 de agosto.

Hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, Máximo, encanta las redes sociales con video como influencer. Luisa Fernanda W

Máximo, hijo de Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, encanta con nuevo video como influencer

El niño de 5 años enternece a los internautas con su manera de pedir silencio para grabar y contar algunos secretos de su familia.

Lo más superlike

Caminata de la Solidaridad 2025 Deportes

Caminata de la Solidaridad 2025, un homenaje a Nydia Quintero: fecha y artistas confirmados

La Caminata de la Solidaridad 2025 tendrá feria, carrera y festival en homenaje a Nydia Quintero.

Violeta Bergonzi se salvó del reto de eliminación Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi gana “cachete” de Rausch con un sándwich y se salva en MasterChef Celebrity

Alejandra Guzmán revela su enfermedad y preocupa a sus fans Talento internacional

Alejandra Guzmán rompe el silencio sobre su diagnóstico médico: tiene una enfermedad incurable

Altafulla cantó en El Campín La casa de los famosos

Altafulla de La casa de los famosos cantó por primera vez en el estadio El Campín: así le fue

Hombre enamorado Curiosidades

Un hombre que ama de verdad siempre hará estas tres cosas, ¿ya las conocía?