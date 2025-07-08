Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón y Michelle Rouillard tuvieron discusión en MasterChef: "Jugando a la mala"

Michelle Rouillard se molestó con Claudia Bahamón y la sorprendió con comentario en reto de MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez
Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón
Michelle Rouillard le contestó a Claudia Bahamón.

La exigencia en MasterChef Celebrity cada día es mayor y esto se ve demostrado en los retos, sin embargo, la tensión y adrenalina que se viven dentro de ellos pueden generar diferencias entre los participantes e integrantes de la competenica.

¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Michelle Rouillard durante reto de MasterChef?

Precisamente, en el reto de campo del pasado 6 de agosto hubo un cruce entre Claudia Bahamón y Michelle Rouillard en medio de la preparación de la actriz con su equipo rosado.

Las celebridades tuvieron que trabajar en equipo en el último reto de campo de MasterChef Celebrity en el que Michelle Rouillard hizo equipo con Raúl Ocampo, Mario Yepes y Luisfer Hoyos.

La recordada actriz de Hasta que la plata nos separe fue la encargada de la preparación de la proteína del plato fuerte y la actriz decidió decantarse por un papillote de pescado.

En medio de la preparación Claudia Bahamón pasó a la estación del equipo de Michelle y allí se dio cuenta que estaban demorados en meter el pescado al horno por lo que le preguntó a la actriz, quien se mostró algo molesta con el cuestionamiento de la presentadora.

Claudia Bahamón se vio sorprendida con comentario de Michelle
Michelle Rouillard sorprendió a Claudia Bahamón con comentario.

¿Cuál fue el comentario de Michelle Rouillard a Claudia Bahamón?

La actriz Michelle Rouillard se mostraba estresada durante el reto y sus compañeros fueron testigos de eso, por lo que prefirieron dejarla tranquila en su preparación.

Sin embargo, en otra de las visitas de Claudia Bahamón a la estación del equipo rosado, la presentadora volvió a preguntarle a Michelle por su preparación.

Claudia le expresó que no veía el papillote de pescada y por eso les preguntó para qué iban a usar hoja de plátano y aluminio al mismo tiempo.

Ante cuestionamiento Michelle se mostró molesta y trató de argumentarle su decisión, sin embargo, Claudia a modo de consejo les indicó el tiempo que les quedaba para que no les fuera a quedar crudo el pescado.

Tú estás jugando a la mala, ¿otra vez?

Ante esta comentario de Michelle, Claudia Bahamón se mostró sorprendida y no dudó en expresarle que no estaba tratando de ser 'mala' con ella, sino por el contrario, ayudarle en su preparación.

Noo, cuál la mala, al contrario.

¿Cómo le fue a Michelle Rouillard con su preparación en reto de campo tras cruce con Claudia Bahamón?

Aunque varios le advirtieron a Michelle Rouillard sobre el tema de su pescado al tener que cocinarlo en el horno, la actriz fue fiel a su instinto y decidió prepararlo con la hoja de plátano y envolverlo en aluminio.

Sin embargo, el instinto le falló en esta preparación porque su pescado al momento de llegar donde los comensales estaba crudo.

Por este motivo, la actriz y su equipo obtuvieron el puntaje más bajo del reto y se tuvieron que colocar delantal negro e ir a reto de salvación.

