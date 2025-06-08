Michelle Rouillard y Jorge Rausch tuvieron cruce en MasterChef Celebrity: "¿Viniste a ayudar?"

Un nuevo reto de campo llegó a la cocina de MasterChef Celebrity en la noche del 6 de agosto en donde los participantes tuvieron que cocinar por equipos y la tensión fue protagonista.

¿Qué pasó entre Michelle Rouillard y Jorge Rausch en reto de campo de MasterChef Celebrity del 6 de agosto?

Los participantes tuvieron que organizarse por equipos de manera aleatoria para un reto en el que tenían 65 minutos para hacer un plato fuerte en el horno y un postre en la estufa.

Equipo morado: Nicolás Montero, Julián Zuluaga, Valentina Taguado y Carolina Sabino. El equipo azul: Violeta, Caterin Escobar, Patty Grisales y Valeria Aguilar y el equipo rosado: Raúl Ocampo, Michelle Rouillard, Mario Yepes y Luisfer Hoyos.

Estos equipos tuvieron que organizarse para cocinarle un plato fuerte y un postre a cinco de sus compañeros que habían ganado el reto de campo anterior y al participante con pin de inmunidad, Pichingo.

En medio de la preparación del equipo rosado, el chef Jorge Rausch se acercó a ver cómo iban con la preparación y fue allí donde se generó un tenso momento con la actriz Michelle Rouillard.

¿Por qué discutieron Jorge Rausch y Michelle Rouillard en reto de MasterChef Celebrity?

Michelle, era la encargada del plato fuerte de su equipo juanto a Luisfer Hoyos, sin embargo, Jorge quiso preguntarle por lo que tenía pensado para lograr su preparación recordándole que no podía usar la estufa.

No puede usar la estufa.

Ante esta advertencia, Michelle al parecer por la adrenalina y estrés de la prueba le contestó de manera fuerte que ya sabía que no podía usar la estufa y le cuestionó si venía a ayudarlos.

Ya sé, ¿viniste a ayudar o a qué?

Ante esta respuesta de Michelle, Jorge Rausch se vio sorprendido y no dudó en afirmarle que esa era su ayuda, advertirla, porque o sino podría ser expulsada de la competencia.

Es la mejor ayuda que puedo hacer o sino queda eliminada de una vez

¿Cómo reaccionó Michelle Rouillard a la advertencia de Jorge Rausch?

Michelle Rouillard aseguró detrás de cámaras que aunque pensó que el chef no le estaba ayudando, a la final terminó hallándole la razón y aceptando su advertencia.

Veo que sí me está ayudando.

La actriz durante la prueba se mostró preocupada por la limitación de no poder usar la estufa para su preparación y hasta expresó detrás de cámaras que le hubiese gustado que al menos le dejaran utilizar solo uno.

Sin embargo, las reglas fueron claras desde el principio y por eso, la preparación de un papillote de pescado en el horno la tuvo bastante estresada y al límite del colapso durante la prueba.

