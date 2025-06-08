El nombre de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia, Laura González, por toda una polémica que salió a la luz con su expareja Juan Martín Moreno. Controversia en la que se vio mencionada Karina García.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W rompió el silencio y así le respondió a Yina Calderón

¿Por qué Karina García se vio envuelta en polémica de Laura G. y su expareja?

La expareja de Laura G. dio una entrevista a un medio de comunicación nacional en donde contó su versión de lo sucedido con la modelo luego que ella lo acusara de supuestas amenz*s.

En medio de sus declaraciones, Juan Martín Moreno reveló la supuesta petición que Laura le había hecho para que la ayudara a pegarle un susto a Karina García, además, aseguró que ella está obsesionada con la modelo paisa.

Estas declaraciones se viralizaron y como era de esperarse han aumentado la controversia y hasta han generado reacciones de la misma Karina García y recientemente de su hija mayor, Isabella Vargas.

Karina García preocupada con polémica de Laura González. (Fotos Canal RCN)

Artículos relacionados MasterChef Celebrity Colombia Jorge Herrera sorprende con tajante decisión en MasterChef Celebrity: "No es mi obligación"

¿Cómo reaccionó la hija de Karina García a la polémica de Laura G. y su expareja?

En medio de esta ola de reacciones y comentarios, Isabella Vargas se pronunció sobre el pleito que protagoniza Laura G con su exnovio Juan Martín Moreno y en el que se vio mencionada su mamá.

Isabella a través de sus redes sociales les dio parte de tranquilidad a sus seguidores al asegurarles que tanto su mamá como su hermano y ella estaban tranquilos.

Ustedes están más preocupados por lo que pasó con aquella Laura G, nosotros más tranquilos que estamos.

La hija de Karina García aseguró que ellos no estaban preocupados ante las fuertes declaraciones de la expareja de Laura G. y que por el momento sentían que no les afectaba en lo más mínimo.

No se estresen por eso, lo que pasó, pasó, no hay nada que nos esté afectando a nosotros gracias a Dios.

Artículos relacionados Luisa Fernanda W Luisa Fernanda W reveló si tomará acciones legales en contra de Yina Calderón

¿Cómo reaccionó Karina García a la polémica de Laura G. y su expareja?

Karina García ante la polémica en la que se vio envuelta por las declaraciones de la expareja de Laura González no dudó en reaccionar en medio de una entrevista.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia aseguró que no entendía cuál era el problema de Laura con ella y por qué su expareja había dicho eso de ella.

No sé cuál es el problema que esta nena tiene conmigo.

Karina García aseguró que se sentía preocupada por lo que había dicho Juan Martín Moreno de las supuestas intenciones de Laura G. en contra de ella.