Luisa Fernanda W reveló si tomará acciones legales en contra de Yina Calderón

La influenciadora Luisa Fernanda W rompió el silencio en redes sociales y respondió a los comentarios de Yina Calderón y otras influenciadoras en su contra.

Luisa Fernanda W decidió abrir un espacio de preguntas para que sus seguidores le indagaran sobre cualquier aspecto, como era de esperarse llegó el tema de Yina Calderón.

A la antioqueña le preguntaron de manera directa: "¿Cómo reaccionar a funas por redes sociales de alguien que quiere dañar tu imagen?", ante esta pregunta, la influenciadora se sinceró y aclaró el tema con la exparticipante de La casa de los famosos Colombia.

No todo merece respuesta. No todo lo que se dice en redes tiene peso. Si es algo sin fundamento, simplemente no le doy importancia.