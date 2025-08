Yina Calderón confesó que planea convertirse en mamá : esto es lo que se sabe

La DJ y creadora de contenido Yina Calderón volvió a dar de qué hablar, esta vez no por sus polémicas opiniones o sus apariciones públicas, sino por un tema mucho más personal, su deseo de ser mamá.

La exintegrante de La Casa de los Famosos Colombia 2025 habló abiertamente sobre la posibilidad de formar una familia y las opciones que contempla para que ese sueño se haga realidad.

Aunque dejó claro que en este momento no está buscando activamente un embarazo, confesó que sí se visualiza con hijos en el futuro y reconoce que los años pasan rápido por lo no quiere dejar pasar la oportunidad de experimentar la maternidad.

“Claro que me encantaría ser mamá, pero no es algo que tenga planeado ahora mismo. Sin embargo, pienso que, si no llega la persona adecuada, no me quedaría esperando indefinidamente”, expresó.