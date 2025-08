Karina García reaccionó a declaraciones de Laura G. y su ex en su contra: "Me preocupa”

Karina García se pronunció recientemente ante la polémica de su excompañera de La casa de los famosos Colombia, Laura González y su expareja Juan Martín Moreno, en donde su nombre se vio involucrado.

Karina García se vio envuelta en la polémica de Laura González, quien salió a través de redes sociales a denunciar a su exnovio, Martín Moreno, supuestamente por unas amen*zas en su contra.

La expareja de Laura, no se quedó callado y en una entrevista expuso su versión de lo sucedido y en medio de sus declaraciones reveló que supuestamente Laura le había pedido que asustara a la modelo paisa.

Ella me había pedido que le pegar* una apret*da. Obviamente yo la estaba conociendo y no iba a hacer nada, aseguró la expareja de Laura G.

A Karina García le preguntaron en medio de una entrevista por esta delicada declaración de la expareja de Laura González y la modelo antioqueña tras quedar en shock respondió con firmeza.

Karina García se mostró en shock y aseguró que normalmente no responde a ningún comentario o declaraciones en su contra, pero esta vez iba a hacer una excepción por lo delicada que era la situación.

No sé qué decir, a mí me intriga demasiado, yo no suelo responder a las cosas que se dicen de mí, trato de mantenerme al margen de cada comentario y chisme, pero esto ya es otro nivel.