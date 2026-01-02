Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Hijo de Mateo Carvajal sorprende con su porte y personalidad: así fue el llamativo momento

Salvador, el hijo de Mateo Carvajal, demostró que heredó la elegancia y estilo de su famoso padre.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Mateo Carvajal compartió en sus redes sociales un gran momento protagonizado por su hijo.
El hijo de Mateo Carvajal encantó a todos con su elegancia y porte. Foto: Canal RCN

Mateo Carvajal pasó el año nuevo con su hijo Salvador y juntos protagonizaron momentos muy llamativos en medio de los festejos. En su cuenta de Instagram, el deportista mostró unas imágenes que le están dando la vuelta a las redes sociales.

¿Salvador, hijo de Mateo Carvajal, participó de una sesión fotográfica?

El pequeño Mateo demostró que heredó toda la belleza de sus padres, pero su estilo también. El menor sorprendió con su porte y estilo.

Carvajal mostró a Salvador mientras se arreglaba para salir, donde, claramente, no podía faltar un buen peinado y una fragancia única, pero algo que llamó mucho la atención fue el momento en que el niño participa en una sesión fotográfica como toda una estrella.

Salvador posa para la cámara e irradia mucha felicidad, dejando claro que tiene futuro como actor o algún cantante importante.


Los internautas quedaron impresionados con el estilo de Salvador y lo halagaron con distintos comentarios que hicieron en la publicación. Otros, además, dijeron que pareciera que el pequeño se comporta de una manera con el padre y de otra con la madre, la presentadora Melina Ramírez.

“Mateo …. Dios te bendiga, tu si sabes lo que es ser papá”, “Salvador es divino”, “simplemente hermoso”, “me encanta que se acople a sus dos vidas”, “qué precioso es Salva”, “él es divinooo”.

Mateo Carvajal, por su parte, hizo un divertido comentario junto al video: “Este año empezó mera aleta ! Y espero q continúe así todo el 2026”.

¿Qué pasó entre Mateo Carvajal y Melina Ramírez, madre de su hijo Salvador?

Melina Ramírez y Mateo Carvajal le pusieron punto final a su relación ya hace varios años, pero mantienen un estrecho vínculo por Salvador. La pareja ha logrado importantes acuerdos en pro del bienestar del pequeño.

Mateo y Melina llegaron a formar una de las parejas más conocidas de las redes sociales, pero la historia de amor llegó a su final y cada uno siguió su propio rumbo. En el caso de Melina, se enamoró y se casó con el actor Juan Manuel Mendoza, mientras que el deportista tuvo un resonado noviazgo con Stephanie Ruiz.

Melina, actualmente, vive muy feliz junto a su esposo y Carvajal ya no está con Stephanie, por lo que el tiempo ha preferido aprovecharlo para compartir tiempo con su hijo.

Y es que Mateo ha involucrado a Salvador en muchas de sus aventuras. El deportista es gran amante del atletismo, ha hecho parte de distintas competiciones, y poco a poco le ha impregnado de ese amor por las carreras a Salvador.

Mateo Carvajal ha buscado transmitirle a su hijo el amor por el deporte.
Mateo Carvajal tuvo un corto paso por 'Survivor, La isla de los famosos'. Foto: Canal RCN

El menor ya ha hecho parte de distintos eventos deportivos de gran índole, evidenciando que tiene “madera” para las competencias atléticas.

