Andrés Parra sube romántica foto con su nueva pareja y en redes recuerdan sus declaraciones sobre el amor

El reconocido actor Andrés Parra, recordado por su talento actoral en diferentes producciones colombianas, causó revuelo tras compartir una publicación en la que aparece junto a su nueva pareja. El momento ha llamado la atención no solo por lo inesperado, sino por las declaraciones que el mismo actor había hecho tiempo atrás sobre su preferencia por las relaciones abiertas.

¿Qué ha dicho Andrés Parra sobre el amor y las relaciones abiertas?

Parra, quien estuvo casado durante ocho años con la periodista Diana Cáliz, ha hablado en diferentes entrevistas sobre su visión actual del amor y cómo su divorcio lo llevó a replantearse muchas cosas.

Fue en ese proceso que afirmó estar en búsqueda de vínculos basados en libertad y autenticidad, dejando claro que prefería mantener relaciones abiertas, aunque sin necesidad de involucrar a más personas.

Andrés Parra presenta a su nueva pareja y redes recuerdan su visión del amor / (Foto de AFP)

En distintas conversaciones públicas, ha señalado que esta forma de relacionarse se basa en la autonomía, el respeto mutuo y en romper con ciertas estructuras tradicionales.

Estas posturas, ampliamente comentadas por los internautas, volvieron a tomar fuerza con la reciente aparición de su nueva pareja en redes sociales.

¿Quién es la nueva pareja de Andrés Parra?

Según las publicaciones del actor, la mujer que aparece en las más recientes publicaciones del actor es Juliana Rivera Gaviria. Aunque Parra no ha ofrecido declaraciones oficiales al respecto, sí ha compartido varios momentos con ella, etiquetándola en sus redes sociales.

De acuerdo con la información pública, Rivera reside en Medellín, trabaja en relaciones públicas, es organizadora de eventos y madre de dos hijos. En las imágenes compartidas, la pareja parece disfrutar de un viaje juntos, lo cual generó múltiples reacciones por parte de sus seguidores.

¿Cómo reaccionaron los fans a la nueva relación de Andrés Parra?

Las publicaciones no pasaron desapercibidas. El primer post del actor con Juliana fue en junio de 2025 y, a pesar de que han relacionado varias publicaciones juntos, los internautas no dejan de recordar las declaraciones pasadas del actor sobre su decisión de no establecer vínculos amorosos formales. Lo curioso es que ella en su bio en Instagram cita: "Redefiniendo el amor".

Lo cierto es que las opiniones están divididas, pero la mayoría de los fans celebran el momento que está viviendo el recordado actor, señalando que las personas pueden cambiar de opinión y que es válido replantear posturas frente a las relaciones. Por ahora, el actor no ha respondido públicamente a las reacciones, pero continúa compartiendo contenido con total naturalidad.