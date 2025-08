Así reaccionó Karol G tras grabar videoclip con Marco Antonio Solís

La cantante Karol Gse mostró muy emocionada tras haber conocido en persona al cantante Marco Antonio Solís luego de haber viajado a México a grabar el video musical de su colaboración "Coleccionando Heridas" de su álbum "Tropicoqueta", que contó con una gran acogida tras su lanzamiento, sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Este fin de semana, la Bichota mostró a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 70 millones de seguidores, su viaje en su jet privado al país azteca, donde primero se mostró muy feliz de poder compartir con el maestro, uno de los artistas que más admira en la industria musical.

Al día siguiente la grabación se llevó a cabo con la mayor privacidad posible y con la compañía de varios fanáticos que aparecerán en el videoclip luego de que los artistas realizaran una convocatoria abierta para participar días atrás.

La paisa compartió otro video en su cuenta en la red social donde contó lo feliz que fue al haber estado grabando dicho video musical con una leyenda de la música y junto a varios de sus fanáticos.

"Gracias México por regalarme un día tan, pero tan ultramegarecontraespecial, me voy, pero me llevo este día por siempre en mi corazón. Los amo mucho, son un público demasiado especial, me voy demasiado agradecida", señaló.