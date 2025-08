Cazzu habría dejado su lujosa casa en Argentina por falta de dinero: ¿qué tiene que ver Nodal?

Tras su separación con Christian Nodal, la cantante argentina Cazzu ha mantenido un perfil bajo en lo personal, pero recientemente ofreció declaraciones que generaron conversación en redes sociales. En una entrevista, explicó por qué dejó la vivienda que compartía con su hija Inti y denunció que ha enfrentado dificultades para conseguir otra en su país natal.

¿Por qué Cazzu dejó la casa donde vivía con su hija?

En una charla con el creador de contenido Héctor Elí, la artista explicó que decidió entregar el arriendo de su antigua casa porque no podía seguir asumiendo el alto costo.

La cantante habría llegado a ese lujoso lugar cuando tenía una relación con Nodal y recién habían anunciado su embarazo.

“Deshice un alquiler que tenía. Vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando. Esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, comentó.

La artista, cuyo nombre real es Julieta Emilia, aclaró que su decisión se debe a una elección consciente de reducir gastos y buscar algo más acorde a sus necesidades actuales.

¿Qué dijo Cazzu sobre las dificultades para arrendar otra vivienda?

Durante la entrevista, Cazzu también señaló que ha sentido discriminación por su apariencia al momento de buscar una nueva vivienda.

“Cuando fui a entregar el departamento… yo sentí que la persona que me alquiló tenía simplemente un perjuicio latente, que no tenía una razón para destratarme, realmente”, expresó.

Cazzu afirma que ha sentido discriminación por su apariencia / (Foto de AFP)

Además, reveló que algunas personas se niegan a arrendarle inmuebles porque tienen prejuicios sobre su estilo de vida: “La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensan que vamos a estar, no sé qué haciendo… pero este año me voy a comprar una casa sí o sí”, afirmó.

¿Qué opinan los internautas sobre lo que vive Cazzu?

Tras sus declaraciones, usuarios en redes sociales han compartido múltiples reacciones. Algunos internautas afirman que admiran su forma de afrontar las dificultades, mientras otros cuestionan la situación, recordando rumores sobre propiedades que supuestamente compartía con Christian Nodal.

También hay quienes resaltan su esfuerzo por mantenerse activa profesionalmente y aseguran que ha logrado construir su carrera sin depender de una red económica familiar.

La situación de Cazzu sigue generando comentarios en redes y medios, mientras la cantante continúa enfocada en su carrera y en brindar estabilidad a su hija.