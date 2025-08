Yina Calderón sorprende a su hermana con un regalo que sus fans ayudaron a elegir | VIDEO

La empresaria y creadora de contenido Yina Calderón volvió a generar conversación en redes sociales, esta vez por un emotivo detalle familiar. La influenciadora decidió sorprender a su hermana Claudia con un obsequio muy especial, dejando en evidencia la estrecha relación que mantiene con ella y el entusiasmo con el que vive cada uno de sus gestos públicos.

¿Cómo reveló Yina Calderón su sorpresivo regalo?

Todo ocurrió la mañana del martes 5 de agosto, cuando Yina compartió en sus historias de Instagram una serie de videos en los que narraba, en tiempo real, el proceso de compra del regalo para su hermana. Sin filtros, con su estilo característico y entre risas, mostró cómo recorría una tienda de vehículos eléctricos para escoger entre un carro y una moto. “Me vine por otro carro, para mi hermana Claudia… ¿Será que le llevamos una moto o un carro?”, preguntó mientras mostraba algunos modelos.

¿Qué opciones barajó Yina Calderón antes de tomar la decisión?

Durante su visita al lugar, Yina no escatimó en mostrar detalles. Se detuvo frente a varias motocicletas eléctricas, destacando sus beneficios y el hecho de que no necesitaban gasolina ni generaban ruidos molestos. Incluso se le vio entusiasmada con una moto blanca que, según contó, le había encantado a su hermana. También mencionó su famoso vehículo “Sayayin”, dejando claro que esta compra no era para ella.

¿Qué papel jugaron los seguidores de Yina Calderón en esta elección?

Lejos de tomar la decisión sola, Yina decidió involucrar a sus seguidores a través de una caja de preguntas en Instagram. Les pidió que votaran por la opción que consideraban mejor: carro o moto. La interacción fue inmediata, y luego de unos minutos, fue claro que la mayoría prefería la motocicleta. Con esta votación, la influenciadora reforzó el vínculo que tiene con su comunidad digital y mostró una vez más cuánto valora su opinión.

¿Qué impacto tuvo el gesto de Yina Calderón en sus redes?

El acto no solo fue celebrado por sus fans, sino que también generó comentarios positivos sobre su generosidad y cercanía con su familia. Aunque sus publicaciones suelen generar todo tipo de reacciones, esta vez las palabras de cariño fueron protagonistas. Yina Calderón continúa demostrando que, más allá de la polémica, también hay espacio para gestos sinceros y emotivos.