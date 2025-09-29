Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W estalló en redes y sorprendió con revelación: "Estoy ofendida"

La influenciadora Luisa Fernanda W habló sobre un proceso personal que lleva y con el que se sintió engañada al principio.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Luisa Fernanda W sorprendió con revelación en redes
Luisa Fernanda W se sinceró sobre un proceso en su vida. (Foto Canal RCN)

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores en la jornada del 29 de septiembre al compartir un video en su cuenta de Instagram en el que exponía una situación que había vivido.

¿Por qué Luisa Fernanda W estalló en redes sociales?

La influenciadora Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores al compartir un mensaje en el que expresaba su inconformidad y molestia.

Estoy un poco ofendida porque me mintieron.

La creadora de contenido reveló que su molestia venía por la información que había recibido después de sus procesos de gestación para recuperar la figura.

Voy a desmentir un par de cositas que vi en internet.

La influenciadora contó que le dieron mil dietas, remedios caseros, masajes y otras recomendaciones que a ella solo le parecían difíciles y aburridas de hacer. Luisa W aseguró que estaba obsesionada por recuperar su figura.

Influenciador Nicholas Hunter embarazó a su suegra y pareja
Luisa Fernanda W se sinceró sobre el proceso que ha tenido para recuperar su figura tras su segundo embarazo. (Foto Freepik)

¿Cuál fue la confesión que hizo Luisa Fernanda W sobre su físico?

Luisa Fernanda W confesó que tras recibir todas las recomendaciones del mundo, decidió buscar un proceso que no le pareciera complicado.

Yo logré bajar de peso sin dejar de darme gusto y sufrir en el proceso.

En su relato, Luisa Fernanda W aseguró que, contrario a lo que muchos creen, logró bajar de peso sin dejar de disfrutar de la comida ni sufrir en el proceso. La creadora de contenido enfatizó que la clave está en la constancia y en no dejar de intentarlo.

Cuando salí del embarazo yo estaba loca por recuperar mi figura lo más pronto posible.

¿Cuál fue el consejo que Luisa Fernanda W les dio a sus seguidores?

Luisa Fernanda W aseguró que logró encontrar una rutina de entrenamiento que le permitía darse sus gusticos con la comida, pero la hacían mantenerse en su peso ideal.

Bajar de peso es más fácil de lo que tú te imaginas. La única manera de no tener resultados es no intentarlo.

Con sus palabras, Luisa Fernanda W no solo respondió a las críticas y rumores, sino que también dejó un mensaje de motivación para quienes atraviesan el mismo proceso: recuperar la confianza en el cuerpo es posible sin caer en extremos, siempre que exista disciplina y constancia.

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024.
La respuesta de Luisa Fernanda W sobre cómo recuperó su figura. (Foto Canal RCN)
