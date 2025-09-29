Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Hace poco Yuridia lanzó una nueva solista de "Qué Agonía", lo que generó una polémica tras la ausencia de Ángela Aguilar.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar
Yuridia cuenta por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” (Foto: AFP)

Recientemente se conoció una nueva versión solita del exitoso tema de “Qué Agonía” de Yuridia y en colaboración con Ángela Aguilar, sin embargo, algo que llamó la atención fue que la esposa de Nodal no estaba en esta nueva versión, desatando la polémica.

Artículos relacionados

¿Por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” de Yuridia?

La cantante mexicana, Yuridia, decidió hablar públicamente sobre la polémica que surgió tras la nueva versión de la canción en solitario sin la participación de Ángela Aguilar.

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar
Yuridia cuenta por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” (Foto: AFP)

La artista se dirigió a sus seguidores mediante un video en redes sociales, en el que pidió no ser utilizada para fomentar comentarios negativos hacia la joven intérprete pues aclaró que nunca fue su decisión excluir a Ángela del sencillo.

Artículos relacionados

Explicó que la versión reciente forma parte de su propuesta artística en solitario, que corresponde a criterios creativos y logísticos propios.

“Yo no saqué a Ángela Aguilar, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantarla conmigo o sin mí, cuando ella quiera”, afirmó Yuridia durante su transmisión en vivo.

Asimismo, enfatizó que no desea que sus redes sociales sean un espacio para campañas de odio hacia otros artistas.

Recomendó a su público evitar dividir la audiencia por preferencias musicales y no generar hostilidad entre fanáticos.

La cantante insistió en que las decisiones artísticas no deben ser malinterpretadas ni utilizadas para crear polémicas innecesarias.

¿Cómo se presentó Yuridia en la nueva versión de “Qué Agonía”?

El sencillo, publicado el 23 de septiembre en el canal oficial de YouTube de Yuridia, corresponde a la grabación de su concierto en la Plaza de Toros México, realizado el 5 de abril de 2025.

Artículos relacionados

La intérprete logró llenar completamente el recinto con un espectáculo en formato 360°.

La presentación forma parte de su gira “Sin Llorar Tour 2025” y servirá para su primer álbum en vivo titulado Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México).

Yuridia explicó que, debido a la naturaleza de su tour, no es posible que Ángela la acompañe en cada concierto, y que la interpretación solista responde a la dinámica de sus espectáculos en vivo.

Yuridia aclara polémica sobre la nueva versión de la canción “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar
Yuridia cuenta por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” (Foto: AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció reconocido presentador de noticias a sus 51 años: esto se sabe

El periodismo lamenta la partida del reconocido presentador de entretenimiento, recordado con emotivos mensajes tras su fallecimiento.

Christian Nodal pone pausa al concierto tras escuchar ‘Cazzu, Cazzu’ Christian Nodal

Christian Nodal detuvo concierto tras gritos de ‘Cazzu’ y defendió a Ángela Aguilar ¡VIDEO!

Christian Nodal vivió un incómodo momento cuando fans gritaron el nombre de Cazzu en pleno concierto.

Camarógrafo de Shakira sufre caída en vivo. Shakira

Camarógrafo cae en frente de Shakira y la reacción de la cantante es criticada en redes

La cantante Shakira recibió múltiples críticas de sus seguidores por la reacción que tuvo ante la caída del camarógrafo.

Lo más superlike

La Casa de los Famosos Colombia La casa de los famosos

El Jefe sacudió al público con su primer aviso sobre La Casa de los Famosos Colombia 3, ¿qué dicen?

La tercera temporada de La casa de los famosos Colombia se asoma y el público no para de reaccionar.

Paola Jara llegó con zapatos distintos y así reaccionó Paola Jara

Paola Jara vivió un error antes de un concierto que pocos notaron: “Así me tocó cantar anoche”

Bad Bunny show de medio tiempo Super Bowl Bad Bunny

Bad Bunny encabezará el show de la Super Bowl 2026: así lo confirmó

¿Quién es el reconocido golfista que despidió a su pareja? Talento internacional

¿Quién es el famoso golfista al que se le murió su esposa a los 28 años?

Comidas saludables para mejorar el sueño Salud

Cómo dormir mejor: alimentos que ayudan a conciliar un sueño reparador