¿Por qué Yuridia lanzó nueva versión de “Qué Agonía” sin Ángela Aguilar? La cantante aclara todo

Recientemente se conoció una nueva versión solita del exitoso tema de “Qué Agonía” de Yuridia y en colaboración con Ángela Aguilar, sin embargo, algo que llamó la atención fue que la esposa de Nodal no estaba en esta nueva versión, desatando la polémica.

¿Por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” de Yuridia?

La cantante mexicana, Yuridia, decidió hablar públicamente sobre la polémica que surgió tras la nueva versión de la canción en solitario sin la participación de Ángela Aguilar.

Yuridia cuenta por qué Ángela Aguilar no esta en la nueva versión de “Qué Agonía” (Foto: AFP)

La artista se dirigió a sus seguidores mediante un video en redes sociales, en el que pidió no ser utilizada para fomentar comentarios negativos hacia la joven intérprete pues aclaró que nunca fue su decisión excluir a Ángela del sencillo.

Explicó que la versión reciente forma parte de su propuesta artística en solitario, que corresponde a criterios creativos y logísticos propios.

“Yo no saqué a Ángela Aguilar, esa canción es su canción y ella es bienvenida a cantarla conmigo o sin mí, cuando ella quiera”, afirmó Yuridia durante su transmisión en vivo.

Asimismo, enfatizó que no desea que sus redes sociales sean un espacio para campañas de odio hacia otros artistas.

Recomendó a su público evitar dividir la audiencia por preferencias musicales y no generar hostilidad entre fanáticos.

La cantante insistió en que las decisiones artísticas no deben ser malinterpretadas ni utilizadas para crear polémicas innecesarias.

¿Cómo se presentó Yuridia en la nueva versión de “Qué Agonía”?

El sencillo, publicado el 23 de septiembre en el canal oficial de YouTube de Yuridia, corresponde a la grabación de su concierto en la Plaza de Toros México, realizado el 5 de abril de 2025.

La intérprete logró llenar completamente el recinto con un espectáculo en formato 360°.

La presentación forma parte de su gira “Sin Llorar Tour 2025” y servirá para su primer álbum en vivo titulado Monumental (En Vivo desde la Plaza de Toros La México).

Yuridia explicó que, debido a la naturaleza de su tour, no es posible que Ángela la acompañe en cada concierto, y que la interpretación solista responde a la dinámica de sus espectáculos en vivo.